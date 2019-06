I dispositivi ad alta affidabilità di KOA sono qualificati secondo lo standard AEC-Q200 per l’uso in applicazioni automotive

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha annunciato la disponibilità di una nuova serie di resistori SMD a film spesso ad alta precisione prodotti da KOA, progettati per l’utilizzo in contesti che richiedono alta precisione, come ad esempio l’automazione di applicazioni industriali o la progettazione di batterie nell’industria automobilistica.

La nuova serie RS73 di resistori ad alta precisione a strato spesso metallico offrono una tolleranza pari a ±0.1% e TCR di 25 ppm/°C. La serie ha anche dimostrato eccellenti caratteristiche di stabilità a lungo termine nei test di affidabilità, con una variazione della resistenza pari allo ±0.2%, che può raggiungere ±0.4% in caso di esposizione prolungata a temperature più alte in ambienti con condizioni difficili.

Una delle funzionalità chiave di questa gamma di soluzioni è quella di essere qualificata AEC-Q200 per utilizzo in applicazioni specifiche dell’industria automobilistica. Inoltre, grazie all’avanzato know-how tecnologico del produttore, la serie è protetta da solfatazione, un processo che provoca la creazione di solfuro d’argento che potrebbe portare alla disconnessione dal circuito.

Con un range di resistenza da 100 ohm fino a 1Mohm, tra le altre funzionalità chiave ricordiamo una tensione di esercizio fino a 100 V e una tensione massima di sovraccarico di 150 V; temperatura operativa da -55 fino a +155 °C. Progettata per il montaggio superficiale, la serie di resistori è dotata di terminali senza piombo per soddisfare i requisiti RoHS dell’UE ed è adatta sia per processi di saldatura a flusso che per quelli a riflusso.

La serie KOA RS73 è commercializzata da RS Components nelle regioni EMEA e Asia Pacific.