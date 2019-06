Ready Informatica commercializzerà BitRaser, la soluzione per la cancellazione sicura e certificata dei dati di Stellar

Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto specializzato nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo con Stellar Information Technology per la distribuzione della linea B2B di BitRaser.

Stellar è un fornitore globale di soluzioni di recupero dati e di cancellazione sicura e certificata dei dati su supporti HD e SSD installati su PC, Server e Storage, nonché su dispositivi mobili iOS ed Android.

Il prodotto di punta, BitRaser Enterprise Edition, ha la potenza e l’efficienza di cancellare grandi quantità di dati provenienti da assets IT, devices, server e ambienti storage. Non solo la soluzione facilita l’eliminazione sicura e responsabile degli assets IT, ma consente anche alle aziende di riutilizzare o rivendere in modo sicuro dispositivi, che altrimenti sarebbero giunti alla fine del loro ciclo di vita, come ad esempio PC portatili, PC desktop, Servers e smartphones.

Qualunque sia la quantità di dati e l’attività, gli utenti e i dispositivi sono al sicuro e conformi alle norme di sicurezza al 100%. Con la soluzione di cancellazione dati certificata, si ha la garanzia che i dati sono stati rimossi da tutte le unità, SSD comprese, dai computer desktop/laptop, server, dagli ambienti storage e dai dispositivi mobili iOS ed Android. La gestione dell’eliminazione dei dati sugli assets IT avviene in modo rapido e simultaneo, da una management console centralizzata, semplificando così il processo di gestione dell’IT.

“Con la distribuzione di Stellar BitRaser continua il forte impegno da parte di Ready Informatica nella fornitura di soluzioni che permettono alle aziende di essere conformi alla nuova legge europea GDPR – ha commentato Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica -. La garanzia che siano stati cancellati i dati sui dischi e sugli SSD dismessi dei nostri PC, Server e Storage e sui dispositivi mobili iOS e Android è oggi un argomento fondamentale da portare all’attenzione dei responsabili della sicurezza nelle aziende a prescindere dal GDPR”.

Ready Informatica svilupperà nei prossimi mesi il canale italiano per conto di Stellar BitRaser reclutando sia rivenditori, che service providers, che ITAD (aziende che offrono servizi per la dismissione degli assets) organizzando una serie di webinar, seminari e training nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.