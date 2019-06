Jabra lancia PanaCast

Jabra PanaCast è una soluzione video intelligente in tempo reale che rafforza l’esperienza nelle meeting room

Jabra lancia Jabra PanaCast, soluzione video Plug-and-Play con panoramica 4K, un sistema intelligente in tempo reale che offre una visione panoramica a 180 gradi consentendo di vedere tutte le persone presenti nella stanza.

Copertura “da parete a parete”

Le telecamere e i microfoni di Jabra PanaCast, la tecnologia di stitching di quarta generazione e il software Intelligent Vision funzionano come un unico strumento per garantire prestazioni ottimali. Oggi qualsiasi stanza può essere utilizzata per la videoconferenza con copertura “da muro a muro” con risoluzione Panoramic-4K. Jabra PanaCast consente alle imprese di utilizzare i loro spazi per i meeting recuperando circa il 40% di spazio utilizzabile rispetto alle telecamere convenzionali.

Gestione intelligente delle risorse

Le tecnologie di rilevamento delle persone di Jabra PanaCast offriranno la possibilità di fare business intelligence a livello di sistema, acquisendo informazioni accurate sull’utilizzo e sull’occupazione dello spazio. Man mano che l’audio-video e l’IT diventano sempre più integrati, aumenta la necessità di dati e metriche precisi. L’imminente API Jabra PanaCast consentirà agli sviluppatori e ai partner di interrogare il sistema per ottenere informazioni in tempo reale, come ad esempio il conteggio delle persone presenti.

Animare la sala riunioni

La serie di speakerphone per conferenze, Jabra Speak, può essere integrata con PanaCast per ottimizzare ulteriormente l’esperienza delle UC, consentendo agli utenti di tenere riunioni ovunque si trovino senza dover scendere a compromessi riguardo a una qualità audio chiara.

Jabra PanaCast si monta facilmente su un display digitale o su una parete con hardware di montaggio disponibile. La connessione USB consente la connessione a qualsiasi dispositivo compatibile per la configurazione istantanea e per le funzionalità di riunione “mobile”.

La soluzione è compatibile con le più diffuse soluzioni basate su cloud, tra cui Microsoft Teams, Skype, Zoom, Cisco WebEx, Slack, Google Hangouts, GoToMeeting, Unify Circuit, BlueJeans. In tal modo le persone possono usufruire in pochi secondi dei loro servizi di collaborazione esistenti semplicemente applicando il dispositivo alla porta USB del computer.