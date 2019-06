Tech Data distribuisce i dischi rigidi di Toshiba

Tech Data annuncia un nuovo accordo europeo con Toshiba per la distribuzione delle soluzioni di archiviazione interna

Tech Data ha annunciato che la sua divisione Global Computing Components (GCC) ha concluso un accordo a livello europeo con Toshiba per l’offerta dell’intero portafoglio aziendale di dischi rigidi (HDD) per l’archiviazione interna, per le versioni client ed enterprise.

I prodotti HDD realizzati da Toshiba sono ottimizzati per numerose applicazioni, tra cui data center, storage su cloud e server, sorveglianza, dispositivi NAS e PC. Nell’ambito di tale accordo, i clienti Tech Data avranno accesso ad un prestigioso prodotto Toshiba, il disco rigido MG08 Serie Enterprise, che sarà disponibile nella seconda metà del 2019.

La Serie MG08, che offre una capacità di 16 TB, include il dispositivo HDD con tecnologia CMR (registrazione magnetica convenzionale) più potente del settore ed è compatibile sia con gli ambienti cloud che con i data center tradizionali.

“Siamo entusiasti di supportare l’adozione delle soluzioni di archiviazione interna Toshiba; oltre ad essere una fantastica aggiunta al nostro portafoglio, rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti che operano nei mercati client e dei data center – commenta Hugo Graça, Vicepresidente GCC per l’Europa presso Tech Data -. La BU GCC di Tech Data è pronta a fornire alla clientela la massima disponibilità dei prodotti e assistenza tecnica di altissimo livello, oltre a una vasta scelta di servizi a valore aggiunto, mediante un team altamente specializzato di addetti dislocati in tutta la regione”.