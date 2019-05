Tech Data aggiunge nuove funzionalità a InTouch

In collaborazione con Citrus il distributore introduce nuovi sviluppi nel settore del marketing digitale

Tech Data ha aggiunto alla propria piattaforma di vendita online, InTouch, la funzione di ricerca prodotti sponsorizzati e banner pubblicitari mirati, in collaborazione con Citrus, fornitore mondiale di sistemi di pubblicità digitale.

Le ottimizzazioni apportate a InTouch consentiranno a Tech Data di offrire alla propria clientela in tutta Europa un’esperienza utente maggiormente personalizzata, oltre a un livello superiore di visibilità della redditività del capitale investito nelle attività di marketing digitale dei fornitori, grazie alle funzioni avanzate di analisi dei dati e machine learning offerte da Citrus.

I rivenditori che utilizzano InTouch apprezzeranno i risultati di ricerca personalizzati, i suggerimenti di prodotti e i banner, visualizzati in base ai propri pattern di acquisto e alla cronologia delle ricerche. Allo stesso tempo, i fornitori avranno la possibilità di associare le inserzioni a specifici gruppi di clienti, consentendo ai rivenditori di accedere a nuove proposte nel momento in cui stanno eseguendo una ricerca di prodotti o sono sul punto di prendere una decisione di acquisto. I fornitori avranno la possibilità di gestire la propria offerta advertising per le ricerche di prodotti sponsorizzati, avvalendosi di un processo completamente automatizzato e basato sul cloud che consentirà di ottenere maggiore trasparenza e agilità.

“Questi aggiornamenti a InTouch ci consentiranno di mettere a disposizione dei nostri partner e fornitori una piattaforma di e-commerce ancora migliore di quanto non lo sia oggi – commenta Andy Gass, vicepresidente senior della divisione Digital per il Regno Unito e l’Irlanda presso Tech Data -. Questo pone Tech Data in una posizione ancora più vantaggiosa per accelerare la crescita e la trasformazione delle attività dei propri partner di canale, fattore essenziale ai fini del nostro ruolo di consulente di fiducia per il canale IT.”

Aggiunge Antonella Baldassarre, Marketing Communication Manager di Tech Data Italia: “Potendo contare sul sistema pubblicitario digitale all’avanguardia sviluppato da Citrus, possiamo associare più efficacemente i rivenditori alle opportunità di realizzazione di margini di utile e alle nuove proposte di valore, agevolando e accelerando il loro processo decisionale di acquisto. Per quanto riguarda i nostri brand partner, ora siamo in grado di fornire analisi e informazioni più dettagliate sul comportamento degli utenti, per orientarli verso attività di marketing digitale con alti livelli di redditività del capitale investito”.