HPE: nuova linfa all’approccio “channel first”

HPE aiuta partner di canale e vendite a conquistare insieme il successo con la nuova serie ‘Pro’

In occasione dell’HPE Global Partner Summit 2019, Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato lo stanziamento di ulteriori investimenti a favore del canale e il raggiungimento di una nuova tappa strategica nell’espansione ed evoluzione delle opportunità di collaborazione della società con i suoi partner. Adottando un particolare approccio olistico imperniato sui partner, HPE ha infatti presentato la serie ‘Pro’, con la quale intende fornire proprio ai partner di canale le soluzioni, le competenze e i programmi con cui sviluppare ulteriormente i propri team, trasformare le customer experience e promuovere insieme la crescita del business.

La nuova HPE Sales Pro Community e il potenziamento delle iniziative HPE Tech Pro Community e HPE Marketing Pro Academy offrono tool, formazione, risorse e meccanismi di supporto omogenei, insieme alla possibilità di accedere alle medesime opportunità di collaborazione e formazione a disposizione dei dipendenti HPE, nonché di lavorare insieme come un unico team.

Nasce la HPE Sales Pro Community

La HPE Sales Pro Community rappresenta un nuovo approccio globale verso il raggiungimento dell’eccellenza commerciale di HPE e dei propri partner, per mezzo di un’efficace comunicazione per le vendite e di iniziative dedicate all’enablement commerciale. La HPE Sales Pro Community fornisce un modo per collaborare con i partner di canale, una visione facile e semplificata delle risorse per il training, e un unico programma di reward che riunisce le varie iniziative regionali già esistenti.

· La HPE Sales Pro Community proporrà uno spazio interattivo e collaborativo dedicato al personale commerciale dei partner e di HPE, nel quale sarà possibile comunicare e diffondere novità e aggiornamenti di prodotto direttamente ai responsabili delle vendite in ordine di priorità. I partner potranno inoltre avere a disposizione in ogni momento esperti per supportare i deal e chiudere le vendite.

· Allineandosi ai percorsi di formazione continua già in vigore nella HPE Tech Pro Community, la HPE Sales Pro Community utilizzerà ora moduli attinti da varie fonti già esistenti o di nuova concezione, come la certificazione commerciale HPE Partner Ready, il programma interno HPE per l’accreditamento alle vendite, License to Drive – Value, New Product Introductions e altre fonti virtuali per dare vita a un’esperienza formativa basata sui ruoli, omogenea e continuativa, dedicata ai professionisti commerciali di HPE e dei suoi partner.

· I team commerciali di HPE e dei suoi partner avranno identiche opportunità di accesso ai materiali di enablement, aumentando così la possibilità di vendere e crescere insieme. La HPE Sales Pro Community rilascerà badge digitali e certificati riconosciuti attraverso un unico programma di reward standardizzato a livello globale. La semplificazione e armonizzazione di listini prezzi e processi di registrazione dei deal su scala mondiale permetterà ai partner di vivere una user experience migliore e di avvalersi di un nuovo tool globale dedicato ai prezzi. Inoltre, l’allineamento dell’iniziativa HPE Partner Demo Program a livello internazionale si tradurrà per i partner in sconti maggiormente competitivi.

HPE Tech Pro Community: le novità

HPE ha potenziato la HPE Tech Pro Community per aiutare partner e tecnici professionisti HPE a sviluppare e approfondire le rispettive competenze nel design e nell’architettura delle soluzioni per favorire il conseguimento di risultati di business da parte dei clienti sulla base del portafoglio HPE. Le novità comprendono:

· L’introduzione di due nuove certificazioni Hybrid IT Architect complete di training per consentire ai solution architect di realizzare le migliori soluzioni del settore imperniate sui risultati di business. La HPE Tech Pro Community propone le nuove certificazioni ASE Hybrid IT Architect e Master, per permettere agli architetti IT di sviluppare e convalidare le proprie capacità di progettare e implementare infrastrutture IT ibride ottimizzate per workload verticali in modo allineato alle HPE Partner Ready Competency. La nuova certificazione Master ASE sarà disponibile dal 1° novembre 2019.

· Una suite di percorsi per la formazione continua che aiutano i tecnici professionisti a restare aggiornati sulle ultime innovazioni di HPE e del settore. A partire da oggi stesso HPE mette a disposizione una suite completa di percorsi per la formazione continua basati sui ruoli professionali e dedicati alle ultimissime tecnologie di HPE e del settore. I solution architect avranno così accesso a chiare ed efficaci raccolte di attività formative con contenuti tecnici in ordine di priorità e attentamente selezionati – tutto ciò che occorre per rimanere aggiornati sull’intero portafoglio HPE in modo da poter configurare e preventivare rapidamente le soluzioni HPE. Il prossimo 1° novembre HPE introdurrà anche i badge digitali con i quali verranno riconosciuti i percorsi formativi completati.

· Un programma di premi e riconoscimenti che incentiva l’engagement e la crescita dei solution architect a fianco di HPE. Il nuovo programma di premi e riconoscimenti riservato agli aderenti alla HPE Tech Pro Community sarà arricchito con ulteriori benefit, un più alto livello di riconoscimento e accesso più approfondito a contenuti e risorse sulla base di quanto investito nelle attività relative a HPE. Il programma prenderà il via il 1° novembre 2019.

Ampliate le proposte della HPE Marketing Pro Academy

Nell’ambito della HPE Marketing Pro Academy, i partner di canale HPE potranno accedere al nuovo HPE Digital Marketing Partner Learning Center and Accreditation Program a partire da novembre 2019. HPE ha annunciato, in collaborazione con alcuni partner selezionati, una versione pilota del nuovo Learning Center online, che fornisce l’accesso a video formativi e risorse inerenti il digital marketing. Per supportare il successo dei partner HPE, questo Learning Center aiuterà a potenziarne le competenze e le capacità di digital marketing per sviluppare in modo economicamente conveniente campagne di maggior impatto per conquistare più business.