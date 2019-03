Da HPE una community per i tecnici dei partner

HPE Tech Pro Community diventa globale per mettere in contatto i Solution Architect dei partner con quelli HPE

Decisa a velocizzare la capacità dei tecnici professionisti dei partner di progettare soluzioni e raggiungere risultati di successo in maniera congiunta, HPE ha annunciato il roll-out globale della HPE Tech Pro Community, finora attiva nella regione Asia-Pacific e Giappone.

Si tratta di comunità tecnica di élite nella quale i Solution Architect dei partner e i professionisti della prevendita di HPE lavorano insieme come un unico team.

Ufficializzata in occasione del Technical Solutions Summit di Parigi, la comunità offre a tutti i suoi membri supporto e l’accesso esclusivo a formazione, strumenti, risorse e competenze.

Esportata a livello globale, l’iniziativa porterà velocemente ai clienti Hewlett Packard Enterprise le soluzioni più innovative facendo leva sulle competenze di HPE e su quelle dei propri partner in tutto il mondo.

Una community per soluzioni ad alto valore

I Solution Architect di HPE dei partner di canale, infatti, giocano un ruolo centrale nelle decisioni IT dei clienti, aiutandoli a definire le rispettive necessità di business e consigliando la combinazione di soluzioni IT adatta per raggiungere gli obiettivi desiderati. HPE sta investendo con decisione per consentire alla community tecnica di rilasciare soluzioni di alto valore basate sulle innovazioni HPE, premiando e differenziando i partner in base ai loro investimenti.

La HPE Tech Pro Community sarà il contenitore di tutte le attività di enablement tecnico all’interno di HPE, e fornirà ai partecipanti un singolo punto d’accesso a tutto quel che occorre per progettare le soluzioni destinate ai clienti. La HPE Tech Pro Community è stata creata dai Solution Architect per i Solution Architect e consente ai tecnici del partner di accedere alle stesse opportunità di formazione e collaborazione a disposizione dei team HPE, aiutandoli quindi a migliorare le proprie competenze e le occasioni di crescita professionale attraverso tre elementi chiave:

Creazione di connessioni globali – Chi prende parte alla HPE Tech Pro Community ottiene l’accesso esclusivo a una particolarissima community tecnica che riunisce i Solution Architect di HPE e dei suoi partner a livello mondiale, permettendo di creare relazioni tramite collaborazione online, eventi tecnici e progetti locali.

Formazione e certificazioni orientate alle soluzioni – La HPE Tech Pro Community propone corsi accelerati end-to-end che permettono di ottenere le certificazioni HPE Accredited Solutions Expert (ASE) e Master ASE, consentendo ai partecipanti di differenziarsi sul mercato per mezzo delle loro competenze nell’architettura e nell’implementazione delle soluzioni – in modo allineato ai percorsi delle competency HPE Partner Ready. La HPE Tech Pro Community offre inoltre percorsi di formazione permanente progettati per tenere sempre aggiornati i partecipanti in merito alle più recenti tecnologie di HPE e del settore, aiutandoli a trovare con precisione i corsi e le informazioni che occorrono per servire i clienti “just in time”.

Crescita personale e incentivi – La HPE Tech Pro Community dispone di un particolare programma di premi e riconoscimenti con cui i professionisti IT dei partner possono essere ricompensati da HPE, dai colleghi e dai clienti, per i risultati ottenuti. Chi aderisce alla HPE Tech Pro Community ha l’opportunità di ricevere benefit a livello individuale, mentre contribuisce ad aumentare il fatturato della propria azienda.

Per i partner opportunità e margini più elevati

La presenza di personale certificato HPE Tech Pro Community fornisce ai partner HPE le migliori competenze del settore per progettare soluzioni, nonché l’accesso a best practice allineate sulle priorità HPE Super 6, aumentando il valore dei partner nei confronti dei clienti e offrendo l’accesso a mercati adiacenti e a opportunità di margini più elevati. Le certificazioni HPE Tech Pro Community sono allineate alle competency Partner Ready, che riconoscono i partner con modelli di business orientati alle soluzioni e li rendono interlocutori privilegiati per il team vendite HPE, nell’ottica di iniziative commerciali congiunte.

La partecipazione alla HPE Tech Pro Community è aperta a tutti i partner di canale HPE, attuali e futuri, e ai tecnici professionisti HPE operanti sul campo; la disponibilità a livello mondiale partirà da marzo 2019. I partner di canale HPE possono aderire alla HPE Tech Pro Community dopo aver ottenuto una certificazione HPE Accredited Technical Professional (ATP) o superiore.