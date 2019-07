ARMOR Connect, un portale digitale al servizio dei partner ARMOR

Quello annunciato da ARMOR Office Printing è una prima pietra dell’edificio della nuova strategia digitale dispiegata dal gruppo

Per rispondere alle crescenti esigenze di rivenditori e partner del mercato della stampa, in cerca di monitoraggio in tempo reale, centralizzazione dei dati, risparmio di tempo e autonomia ARMOR Office Printing ha annunciato il lancio di ARMOR Connect. Non un semplice strumento per effettuare gli ordini, ma una vera e propria piattaforma digitale di condivisione con i partner.

Tra le nuove funzionalità un dialogo permanente

ARMOR Office Printing ha, infatti, immaginato il suo portale come un canale di comunicazione che consoliderà i rapporti commerciali esistenti. ARMOR Connect offre nuove funzionalità che permetteranno di instaurare un dialogo con i partner. Per esempio, quest’ultimo può inviare direttamente un messaggio ad ARMOR Office Printing, che tratterà così la sua richiesta entro 24 ore. Servizio Post-Vendita, richieste di preventivi, raccolta di cartucce…

Altrettanti i temi di discussione disponibili su ARMOR Connect, senza tuttavia abbandonare l’opzione assistenza tecnica telefonica né i rapporti con gli staff commerciali.

Il monitoraggio in diretta

ARMOR Connect si prefigge lo scopo di mettere a disposizione dei suoi partner, ovunque e in ogni momento, l’insieme delle informazioni relative ai prodotti. Certificazioni delle cartucce, immagini e schede prodotti: altrettanti elementi al servizio del cliente, per aiutarlo, per esempio, a redigere il suo catalogo o il suo sito Internet in totale autonomia. La piattaforma permette anche di scegliere una lista di prodotti preferiti, in modo da risparmiare tempo in occasione del prossimo ordine online.

ARMOR Connect offre ai suoi partner un monitoraggio in diretta della sua attività: trattamento degli ordini o delle consegne e disponibilità dei prodotti eventualmente in rimanenza. I partner possono anche scaricare in ogni momento le loro tariffe o un ordine specifico nel formato desiderato (PDF, CSV o Excel). In questo modo, i partner possono facilmente riappropriarsi dei dati numerici, per poter, per esempio, odificare i loro prezzi al pubblico.

Come riferito in una nota ufficiale da Gerwald van der Gijp, direttore di ARMOR Office Printing: «ARMOR Connect è una piattaforma che rafforza i servizi e le offerte che proponiamo ai nostri partner. Arricchirà la nostra collaborazione grazie all’integrazione di un nuovo canale di comunicazione dedicato e personalizzato. Nello specifico, ARMOR Connect è una prima pietra dell’edificio della nuova strategia digitale dispiegata dal gruppo, che si declina, per ARMOR Office Printing, nella costruzione dell’infrastruttura che sosterrà, a termine, le evoluzioni digitali della divisione».