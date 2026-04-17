Sony vince quattro prestigiosi premi TIPA

Sony ha ricevuto quattro riconoscimenti ai TIPA World Awards di quest’anno, a conferma della sua leadership costante nell’innovazione nel campo dell’imaging, sia per quanto riguarda le fotocamere che gli obiettivi.

Sony è stata premiata nelle seguenti categorie:

MIGLIORE FOTOCAMERA FULL FRAME PER ESPERTI – Sony Alpha 7 V

Sony Alpha 7 V MIGLIORE FOTOCAMERA PROFESSIONALE CON OBIETTIVO FISSO – Sony DSC-RX1R III

Sony DSC-RX1R III MIGLIOR OBIETTIVO TELE ZOOM FULL FRAME – Sony FE 50-150 mm f/2 G Master

Sony FE 50-150 mm f/2 G Master MIGLIOR OBIETTIVO MACRO – Sony FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS

I TIPA World Awards sono riconosciuti a livello globale come uno dei premi più influenti nel settore dell’imaging e vengono assegnati da una giuria composta da esperti provenienti dalle principali testate di fotografia e imaging di tutto il mondo.

Questi quattro premi sottolineano il costante impegno di Sony nel fornire tecnologia all’avanguardia, un’eccezionale qualità dell’immagine e strumenti innovativi a supporto di fotografi e creativi di ogni livello.