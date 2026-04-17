Earth Day: Philips per una tecnologia sostenibile

In occasione dell’Earth Day, che si celebra ogni anno il 22 aprile, cresce l’attenzione verso il ruolo che la tecnologia può avere nel costruire un futuro più sostenibile. Nato come momento di sensibilizzazione globale, l’Earth Day invita aziende e consumatori a ripensare il proprio impatto ambientale, anche nelle scelte quotidiane legate ai dispositivi elettronici.

Anche la categoria dei monitor sta vivendo una trasformazione significativa. Se in passato la scelta era guidata principalmente da prestazioni e qualità visiva, oggi assumono un ruolo sempre più centrale fattori come consumi energetici, materiali, packaging e certificazioni ambientali. Un cambiamento reso ancora più urgente dalla crescita dei rifiuti elettronici: secondo il Global E-Waste Monitor 2024, nel 2022 sono state generate oltre 62 milioni di tonnellate di RAEE a livello globale, ma solo il 22,3% è stato correttamente raccolto e riciclato.

In questo contesto, il monitor rappresenta un esempio concreto di come innovazione e sostenibilità possano coesistere. Le tecnologie più recenti dimostrano infatti che scelte più “green” possono andare di pari passo con qualità dell’immagine, comfort e produttività. Un aspetto chiave riguarda l’efficienza energetica: sensori intelligenti e sistemi di regolazione automatica permettono di adattare il consumo all’utilizzo reale, senza compromettere l’esperienza visiva. Secondo l’International Energy Agency, migliorare l’efficienza dei dispositivi digitali è una leva fondamentale per ridurre l’impatto del settore ICT.

Allo stesso tempo, cresce l’attenzione verso materiali e packaging, con l’impiego di plastiche riciclate, componenti eco-compatibili e imballaggi sostenibili. Anche le certificazioni ambientali, come TCO Certified, stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante, valutando l’intero ciclo di vita del prodotto. Infine, la durabilità si conferma un elemento chiave: estendere la vita utile dei dispositivi è una delle strategie più efficaci per ridurre i rifiuti elettronici. Oggi le soluzioni Philips dimostrano come prestazioni elevate e attenzione ambientale possano evolvere insieme.

Philips 27E1N1900AE – qualità visiva e attenzione all’efficienza

Progettato per la produttività quotidiana, il Philips 27E1N1900AE è un monitor 4K UHD da 27” che combina qualità dell’immagine, connettività e attenzione all’impatto ambientale. Il design senza cornice su tre lati lo rende ideale per configurazioni multi-monitor, mentre la presenza di DisplayPort, 2 porte HDMI 2.0, 1 porta USB-C con modalità DP Alt e alimentazione fino a 65W, insieme agli altoparlanti integrati, contribuisce a creare una postazione completa e versatile. Accanto alle prestazioni visive, il monitor integra anche soluzioni orientate alla sostenibilità, come il ridotto consumo energetico, certificazioni dedicate all’efficienza e imballaggi riciclabili al 100%. Una soluzione che dimostra come produttività e responsabilità ambientale possano convivere all’interno dello stesso spazio di lavoro.

Philips 272B1G – risparmio energetico intelligente

Il Philips 272B1G è uno dei modelli che meglio rappresentano l’approccio Philips Monitor alla sostenibilità applicata ai monitor business. Progettato per offrire prestazioni affidabili con un consumo energetico ridotto, integra una nuova tecnologia di retroilluminazione a LED che mantiene una buona qualità visiva utilizzando meno energia. Il monitor è inoltre dotato di PowerSensor, che rileva la presenza dell’utente per ridurre i consumi quando la postazione non è in uso, e di LightSensor, che regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale. A queste funzioni si aggiunge l’interruttore a consumo zero, che elimina del tutto l’assorbimento energetico a dispositivo spento. Il risultato è un monitor pensato per aziende e professionisti che vogliono migliorare l’efficienza della propria postazione senza rinunciare a comfort e continuità operativa.

Philips 34B2U3600C – sostenibilità e performance nel mondo business

Con il Philips 34B2U3600C, Philips porta il tema della sostenibilità in una fascia di prodotto più evoluta, pensata per ambienti di lavoro dinamici e multitasking. Si tratta di un monitor business curvo da 34” WQHD, dotato di dock USB-C con alimentazione da 90W, connessione RJ45, funzioni SmartKVM e MultiView, progettato per supportare in modo fluido configurazioni multi-device e workflow più articolati. È inoltre il primo modello business Philips Monitor con certificazione TCO Certified, generation 10, standard che considera criteri ambientali, sociali e di economia circolare lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. A questo si aggiunge una garanzia di 5 anni, elemento importante in ottica di durabilità e riduzione dei rifiuti elettronici. Il monitor integra anche soluzioni orientate al comfort, come la certificazione TÜV Rheinland Eyesafe, la tecnologia SoftBlue e la base ergonomica regolabile. Una proposta che mostra come sostenibilità, affidabilità e prestazioni possano procedere insieme.