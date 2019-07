L’iperconvergenza di Syneto nel listino a valore di V-Valley

L’offerta completa di Syneto entra in Gruppo Esprinet per uno sviluppo congiunto del mercato dei sistemi iperconvergenti

C’è uno spiccato e comune interesse per il mercato dell’iperconvergenza alla base dell’accordo siglato tra Syneto e V-Valley.

L’offerta del produttore europeo è entrata a pieno titolo nella proposta a valore del Gruppo Esprinet proprio con l’obiettivo di sviluppare insieme un mercato in crescita come quello dei sistemi iperconvergenti.

Obiettivo dichiarato: diffondere sempre di più la conoscenza delle innovative soluzioni Syneto sul territorio nazionale, così da renderle accessibili a tutte le realtà di business, piccole, medie e grandi che siano.

Da qui l’accordo per mettere a disposizione del vendor le competenze e la forza specialistica della propria struttura e dell’intero Gruppo Esprinet per supportare la crescita di Syneto nel mercato italiano, con un iniziale focus sul segmento SMB.

Sempre V-Valley metterà, poi, a disposizione di Syneto un team di professionisti specializzati di marketing, sales e pre-sales, risorse per la formazione del canale e per la generazione della domanda, nonché un portafoglio di tecnologie complementari.

All’ulteriore ampiamento dell’offerta di soluzioni a valore per il datacenter di V-Vally ha contribuito Matteo Restelli, Business Strategic Partner di Syneto. Suo il commento in una nota ufficiale secondo cui: «Così come avevo visto una grande opportunità per il cambio del modello di business con l’introduzione di internet alla fine degli anni 90, rivivo oggi le stesse sensazioni con Syneto, una squadra giovane, smart, con la competenza e la tecnologia per cambiare le regole del gioco, in un mondo ogni giorno più competitivo. Con questo accordo si rinnova la voglia di affrontare nuove sfide, attraverso il canale: compagni di viaggio, oggi come ieri».