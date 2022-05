NETGEAR a ISE 2022 con tre nuovi AV-over-IP

NETGEAR ha annunciato l’introduzione di tre nuovi prodotti AV-over-IP che saranno presentati all’annuale fiera Integrated Systems Europe di Barcellona allo stand 3J85 dal 10 al 13 maggio.

ISE 2022, la principale fiera mondiale dell’AV e dell’integrazione dei sistemi, farà da vetrina ai principali innovatori tecnologici e fornitori di soluzioni. NETGEAR presenterà la sua gamma completa di switch AV, compresa la serie 1G M4250, le serie 1G e 10G M4300 e la serie 100G M4500.

In occasione dell’evento, i rappresentanti locali NETGEAR dei paesi EMEA, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Benelux, Paesi Nordici, Italia e Spagna, nonché il Pro AV Design Team di NETGEAR, saranno a disposizione per mostrare le soluzioni AV di NETGEAR, fornire consigli pratici e offrire suggerimenti per le implementazioni.

Le novità includono la nuova applicazione NETGEAR Engage Controller, che si basa sul successo dell’innovativa interfaccia grafica utente AV (GUI) presente negli switch gestiti della serie M4250 e due nuovi, più piccoli, switch desktop M4250 per consentire un’installazione semplificata in una gamma di applicazioni con limiti di spazio.

I nuovi device rafforzano l’impegno crescente di NETGEAR nel mercato AV-over-IP, che è esploso nell’ultimo anno con la distribuzione di video e audio di alta qualità a bassa latenza su una rete IP contribuendo ad aumentare la scalabilità e l’innovazione in tutto il settore Pro AV.

Gli switch della linea AV NETGEAR M4250 sono unici nel settore con un’innovativa GUI orientata all’AV. Rimuovendo tutti i menu complessi, la GUI AV fornisce un semplice approccio basato su modelli AV per le configurazioni degli switch. Questo flusso di lavoro semplificato permette agli installatori AV di gestire direttamente i progetti con la sicurezza che tutte le impostazioni di rete siano corrette per la loro applicazione AV. Questo elimina la ripida curva di apprendimento e la macchinosa impostazione normalmente associata alle configurazioni degli switch di rete.

La nuova applicazione NETGEAR Engage Controller estende questo approccio semplice da usare fornendo lo stesso livello di efficienza con una configurazione completa di qualsiasi switch gestito M4250 o M4300. Con pochi clic, gli utenti possono configurare questi switch per qualsiasi installazione AV-over-IP, dal digital signage e wayfinding ai luoghi di intrattenimento, sale conferenze e spazi aziendali, istituti scolastici, luoghi di culto e altro ancora. Disponibile il mese prossimo, questa nuova soluzione software stand-alone sarà gratuita per Windows, Mac e Linux e gli utenti la potranno utilizzare per configurare e monitorare i potenti switch NETGEAR.

M4250 Desktop Model

Il nuovo NETGEAR Engage Controller è stato presentato al NAB di quest’anno con due nuove aggiunte al portfolio M4250: i modelli M4250 compatti e desktop. Fin dal suo lancio, la linea di switch gestiti M4250 AV ha ridefinito i benchmark del settore Pro AV, grazie al design orientato all’AV, all’esclusiva GUI AV e alle stesse funzionalità out-of-the-box presenti nei popolari switch M4300 e M4500. Dalle sale conferenze al digital signage, i nuovi modelli desktop M4250 sono abbastanza piccoli da stare dietro un monitor o sotto il tavolo di una sala conferenze, consentendo la piena funzionalità con un design compatto ma fornito della potenza necessaria per installazioni complesse.

Ulteriori specifiche del prodotto:

Il nuovo M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD), destinato alle installazioni audio, è privo di ventole ed è dotato di 8 porte 1G PoE+ e un’altra porta standard 1G insieme a 1 porta SFP per gli uplink.

Il modello M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) è dotato di ventole regolabili e di 8 porte 1G PoE+ con ulteriori 2 porte SFP+ per uplink a banda larga necessari nelle installazioni video.

NETGEAR sponsorizza inAVate Awards

Per il secondo anno consecutivo, NETGEAR è orgogliosa di essere lo sponsor principale dei prestigiosi inAVate Awards dell’industria AV. Il 10 maggio 2022 ci riuniremo per conoscere i vincitori del premio 2022 in ogni categoria: Progetto, Tecnologia e Business. Questo sarà un momento unico per celebrare i migliori progetti, tecnologie, aziende e persone che ruotano intorno all’AV professionale.

Le partnership Pro AV decollano

ISE 2022 sarà l’occasione per scoprire come NETGEAR ha collaborato con oltre 180 partner tecnologici Pro AV. Il NAB 2022 segna la celebrazione di oltre 150 partner tecnologici Pro AV per NETGEAR. L’elenco include i nomi più rinomati del mercato e gli innovatori emergenti della tecnologia AV-over-IP che convalidano l’impegno di NETGEAR nel settore. Mentre il mondo continua ad adottare più tecnologie AV-over-IP, le aziende di endpoint, display, telecamere e cablaggio strutturato si stanno allineando con NETGEAR per fornire una compatibilità completa attraverso test approfonditi e una certificazione reciproca.

Le recenti partnership con i produttori Pro AV di NETGEAR vanno dai più grandi nomi del settore alle aziende più di nicchia che producono tecnologia AV over IP innovativa.

Un elenco completo dei partner NETGEAR Pro AV può essere visualizzato QUI.