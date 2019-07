Nuova partnership italiana per MOBOTIX e Milestone Systems

Obiettivo, diventare il punto di riferimento a livello nazionale nel settore sicurezza

È ufficiale l’accordo commerciale tra MOBOTIX e Milestone Systems, operatori globali nel settore sicurezza video su IP. L’accordo è rivolto a tutto il territorio nazionale, e vedrà i due brand diventare punto di riferimento congiunto per il settore della sicurezza.

Dalla sinergia fra le competenze tecnologiche delle due aziende si riafferma una collaborazione di valore che operativamente ha preso il via fin da inizio 2018 e che rappresenta un impegno importante per entrambe le multinazionali, in grado di unire l’elemento di innovazione delle rispettive soluzioni al reciproco know-how del mercato italiano; il tutto pensato soprattutto con l’obiettivo di progettare sistemi di videosorveglianza orientati all’utente finale e calibrati in base alle sue specifiche esigenze.

L’accordo rappresenta dunque non più l’avvio, ma già il raggiungimento di obiettivi di successo, generati da un’azione sinergica che permetterà alle due aziende di lavorare in maniera ancora più capillare e strutturata, continuando ad approcciare i differenti mercati verticali con soluzioni specifiche e a creare nuove opportunità di business.

La partnership tra le due aziende ha infatti l’obiettivo di andare oltre la semplice alleanza commerciale, delineando un progetto di “community” dove la prospettiva di studio e di osservazione al mercato di riferimento non prende le mosse esclusivamente dal prodotto e dalla sue potenzialità tecnologiche, ma si inserisce in una visione più ampia, meno legata a parametri di funzionalità e più focalizzati sulla componente progettuale.

“L’annuncio odierno sottolinea l’importanza della relazione avviata ormai circa un anno fa con Milestone Systems, che ci permette di proporre vere e proprie soluzioni di sicurezza a 360 gradi. Il tutto in un’ottica di integrazione che risponde alle esigenze dei più disparati settori di mercato e che ci permette di intraprendere un percorso di crescita e di successo continuo”, ha aggiunto Alberto Vasta, Regional Sales Manager Italia e Malta di MOBOTIX.

“Quando due brand possono contare su prodotti davvero d’eccellenza, la differenza è rappresentata dalla capacità, di entrambi, di metterle a fattor comune su progetti complessi. L’intento oggi riaffermato tra Milestone Systems e MOBOTIX è quello di proporre soluzioni targettizzate su specifici mercati verticali in cui un’offerta di prodotto, per differenziarsi, non può prescindere da una conoscenza approfondita del settore di riferimento”, ha commentato Alberto Bruschi, Country Manager Italia e Spagna di Milestone Systems.

Sulla base dei progetti di successo già avviati, avvallati indubbiamente da un dialogo estremamente aperto tra le due multinazionali anche a livello locale, le opportunità possono ora solo crescere, prefiggendosi l’obiettivo congiunto di valorizzare ulteriormente l’interoperabilità di soluzioni diverse che, quando messe a fattor comune, sono in grado di apportare vero valore aggiunto all’utente finale.

Forti dei risultati già ottenuti, gli sforzi saranno ora indirizzati a mercati di particolare interesse quali quello delle infrastrutture critiche, dei beni culturali e dei trasporti. Gli interventi congiunti saranno rivolti non solo ad azioni prettamente commerciali, ma anche all’organizzazione di momenti di incontro con system integrator e utenti finali, finalizzati a fare cultura sulle potenzialità e sul valore aggiunto di progetti firmati congiuntamente da MOBOTIX e Milestone Systems in termini di semplicità e di efficienza nella progettazione e nella gestione di infrastrutture di sicurezza.