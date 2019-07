Toshiba Memory cambia nome: da ottobre nasce Kioxia

Il nuovo nome combina il termine giapponese kioku, memoria, e quello greco axia, valore, a indicare la mission aziendale di migliorare il mondo con le tecnologie di memoria

Ieri, 18 luglio, Toshiba Memory Europe ha annunciato il cambiamento ufficiale del proprio nome in Kioxia Europe a partire dal 1° ottobre 2019. Il nome verrà adottato per le denominazioni di tutte le società Toshiba Memory, e diventerà generalmente effettivo a partire dalla stessa data.

Kioxia è una combinazione della parola Giapponese kioku che significa “memoria” e della parola Greca axia che significa “valore”. Unendo “memoria” con “valore”, il nome Kioxia rappresenta la missione dell’azienda di migliorare il mondo con le tecnologie di “memoria”, che costituisce la base della visione dell’azienda. Kioxia coltiverà la nuova era delle tecnologie di memoria, definita da requisiti in rapido aumento di soluzioni di storage e di elaborazione dei dati con grandi capacità e alte prestazioni il che, per molti anni a venire, posizionerà l’azienda per una crescita sostenibile in qualità di produttore leader di memorie flash.

“Sono lieto di compiere il passo successivo nell’evoluzione della nostra azienda, continuando al contempo a migliorare la nostra posizione all’avanguardia nel settore delle memorie, ha dichiarato Stacy J. Smith, Presidente Esecutivo di Toshiba Memory Holdings Corporation. Utilizzando la ‘memoria’ come punto di partenza, Kioxia collaborerà con le persone per soddisfare le diverse esigenze della vita quotidiana, rendendo il mondo più interessante e fornendo un valore aggiunto duraturo alla società.”

Toshiba Memory Corporation ha guidato l’evoluzione della tecnologia di memoria flash dall’invenzione della memoria flash NAND nel 1987 fino all’introduzione dell’ultima memoria flash 3D, BiCS FLASHTM. Poiché la società crea quantità crescenti di dati attivi per mezzo delle nuove tecnologie quali il 5G, l’IoT e il cloud computing, sono necessarie più risorse di memoria e di archiviazione come mai prima d’ora. In qualità di pionieri del settore e di leader a livello globale nella tecnologia di memoria flash e nelle unità allo stato solido, siamo ben posizionati per consentire alla nostra società digitale di proiettarsi in una nuova era delle memorie.

La missione di Kioxia: migliorare il mondo con le “memorie”. Evolvendo le tecnologie di “memoria”, creiamo esperienze edificanti e cambiamo il mondo.

La visione di Kioxia: con le tecnologie avanzate di memoria al centro della nostra visione, offriamo prodotti, servizi e sistemi che creano nuove opportunità e definiscono il futuro.