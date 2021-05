Canon amplia il portfolio di stampanti roll-to-roll UVgel da 64″ con la nuova Colorado 1630. Questa stampante di livello industriale rappresenta un’ottima scelta di investimento per le aziende che operano nel mercato del grande formato mettendo a loro disposizione i comprovati vantaggi della tecnologia UVgel, con la quale potranno espandere ulteriormente il loro business rispondendo alla richiesta di produzioni a basse tirature. Colorado 1630 è stata progettata per garantire durata, affidabilità e stabilità. Il modello base può essere configurato in funzione delle specifiche esigenze di ogni utente, aggiungendo licenze opzionali come la tecnologia FLXfinish, una seconda bobina in linea, nel cassetto porta rotoli e la possibilità di stampare fronte-retro.

Progettata per produttori di insegne, PSP e stampatori in-house, Colorado 1630 di Canon garantisce una qualità di stampa superiore ai 1.800 dpi e produce stampe estremamente durevoli, inodore e subito asciutte su pressoché qualsiasi supporto, per applicazioni illimitate. Colorado 1630 può raggiungere una velocità massima di 111 m²/ora per prodotti come cartelloni o striscioni per esterni mentre nella modalità alta qualità assicura una velocità ottimale di 29 m²/ora.

La nuova stampante Canon offre le stesse caratteristiche di elevata produttività, qualità e versatilità dei supporti del modello Colorado 1650 e utilizza gli stessi esclusivi inchiostri UVgel 460 per produrre stampe nitide con un’ampia gamma cromatica. Estremamente affidabile e facile da utilizzare, questo robusto sistema è pensato per assicurare la massima operatività e rapidi tempi di esecuzione. Anche i costi operativi sono ridotti al minimo grazie alla perfetta combinazione di efficienza e riduzione di sprechi e dl consumo d’inchiostro (del 40% inferiore rispetto ad altre tecnologie). I clienti possono così massimizzare i profitti ed espandere il loro business.

Sarà possibile trarre grande vantaggio dalla produzione ininterrotta, garantita dal rifornimento dell’inchiostro durante la stampa. Questo aspetto consente di evitare inutili tempi di fermo, insieme a impareggiabili funzioni automatizzate come il monitoraggio costante degli ugelli, la manutenzione delle testine di stampa automatica e il riavvolgimento dei supporti tensionato. Inoltre, è ora disponibile l’app Remote Control che consente di controllare da remoto lo stato di tutte le stampanti Colorado favorendone l’utilizzo non presidiato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’app invia aggiornamenti sullo stato della stampante, avvisi e segnalazioni di errore ai dispositivi mobili degli utenti, in modo che questi possano avere la certezza che tutto funzioni correttamente e che le scadenze possano essere rispettate.

Gli utenti Colorado possono anche beneficiare del programma di assistenza post-vendita ProCare di Canon, che massimizza l’operatività e la produttività grazie alla disponibilità di pezzi di ricambio, manutenzione prevendita e supporto remoto.

OPZIONI MODULARI PER LE SINGOLE ESIGENZE

L’architettura modulare di Canon Colorado 1630 consente di partire dal modello base e di aggiungere una serie di licenze opzionali, in funzione delle esigenze specifiche. Per esempio, se si decidesse di installare la stampante con una sola bobina in linea ma le tirature continuassero ad aumentare, sarebbe possibile aggiungere facilmente un secondo rotolo opzionale. Inoltre, la precisa movimentazione dei supporti incrementa l’efficienza garantendo un registro perfetto per la stampa fronte-retro. L’opzione di stampa fronte e retro consente di stampare su entrambi i lati riavvolgendo il materiale con la stampa all’interno per assicurare la massima versatilità. Tutte le opzioni possono essere abilitate da remoto e on demand, senza richiedere l’intervento di un tecnico.

Infine, la licenza opzionale FLXfinish incrementa la flessibilità operativa consentendo di aggiungere una finitura lucida o opaca a ogni stampa grazie all’impiego di uno speciale metodo di polimerizzazione LED, pensato per assicurare l’impatto visivo di prodotti come striscioni, carte da parati e materiali promozionali, utilizzando lo stesso tipo di supporto ed inchiostro. Questa tecnologia consente anche la stampa su supporti porosi, come la carta non patinata e i materiali tessili per la comunicazione visiva, creando nuove opportunità commerciali.

LA GRANDE FAMIGLIA COLORADO

L’introduzione di Colorado 1630 estende ulteriormente la famiglia di stampanti roll-to-roll dotate di tecnologia UVgel. Oltre al modello 1630, il portfolio Canon include Colorado 1640/1650 per i clienti con volumi di stampa elevati e UVgel Wallpaper Factory che offre una soluzione end-to-end per la produzione automatica su larga scala di carta da parati.

Michele Tuscano, Responsabile del Global Partner Channel e Vice Presidente EMEA – Large Format Graphics di Canon Production Printing, ha commentato “Dal lancio della serie Colorado nel 2017, questa tecnologia ha rivoluzionato il mercato e, con oltre 2.000 installazioni in tutto il mondo e una produzione di oltre 25 milioni di metri quadrati, il feedback dei clienti è stato estremamente positivo. Consentire a clienti e partner di espandere le possibilità applicative e incrementare il business è un fattore essenziale per noi di Canon Production Printing. Abbiamo visto crescere la richiesta per una stampante UVgel da 1,6 m in grado di soddisfare le esigenze di tutti i PSP. Ecco perché abbiamo deciso di ampliare la nostra famiglia di stampanti Colorado aggiungendo il nuovo modello 1630. I clienti potranno trarre vantaggio da una stampante altamente automatizzata, robusta e stabile, dotata di un’architettura modulare che offre un’elevata flessibilità con un livello di investimento realmente interessante.”