Eliwell inaugura un nuovo “Innovation Hub: EcoStruxure for Retail”

Il nuovo centro demo dedicato al mondo del supermercato e del convenience store è a Belluno, su un’area di 450 m2

Per consentire ai clienti di toccare con mano tutte le tecnologie e soluzioni a marchio Eliwell e Schneider Electric per l’automazione e il controllo dei vari asset, Eliwell e Schneider Electric hanno inaugurato l’Innovation Hub: EcoStruxure for Retail.

Il vero e proprio hub a disposizione di clienti e operatori del settore Retail per toccare con mano le tecnologie delle due aziende e vivere un’esperienza coinvolgente e realistica sarà disponibile nei prossimi mesi per visite guidate di clienti e partner, anche tramite tour virtuale.

Situato all’interno della sede di Eliwell a Belluno su un’area di 450 m2, l’Innovation Hub è a tutti gli effetti un ambiente che simula un punto vendita tipico del Retail, in cui fare esperienza di tutte le tecnologie e soluzioni a marchio Eliwell e Schneider Electric per l’automazione ed il controllo dei vari asset di un supermercato o di un minimarket: dal monitoraggio energetico alla gestione degli accessi e dell’illuminazione, inclusa quella di emergenza, fino ai sistemi di refrigerazione e HVAC, per una gestione intelligente dell’intero edificio. Sarà anche utilizzato per sperimentare tecnologie termodinamiche all’avanguardia, a servizio di una refrigerazione ecosostenibile.

L’Innovation Hub intende far provare concretamente le potenzialità di EcoStruxure for Retail, la piattaforma su cui convergono le soluzioni per rendere un punto vendita sempre più interconnesso e intelligente per garantire ai clienti una maggiore sicurezza, affidabilità e sostenibilità, una migliore gestione dell’edificio sia dal punto di vista operativo che energetico, e per offrire ai consumatori una migliore esperienza d’acquisto.

Come riferito in una nota ufficiale da Sandro Battagli, VP Eliwell & HVAC-R Machine Solutions: “Abbiamo voluto fortemente questo centro demo per riuscire a trasferire attraverso un’esperienza realistica le innovazioni e le potenzialità delle nostre soluzioni, in modo tale che i nostri clienti e partner comprendano fin da subito quale potrebbe essere il risultato finale e i vantaggi che ne derivano. Si possono toccare con mano soluzioni come RTX DOMINO per il controllo della refrigerazione nei supermercati, Coldface per il controllo delle celle frigorifere, i sistemi Televis per il monitoraggio e la manutenzione, pienamente integrati in EcoStruxure per fornire efficienza energetica e un controllo ottimale degli asset, dal singolo punto vendita all’intera catena di supermercati”.

Gli fa eco Roberto Gerico, VP Digital Energy, secondo cui: “Tramite Innovation Hub possiamo far percepire attraverso un’esperienza visiva e realistica, come EcoStruxure semplifichi la complessità di un punto vendita che oggi è una miniera di dati: convertire questi dati in informazioni di valore, utili e utilizzabili da parte di operatori che devono prendere decisioni quotidianamente, è di fondamentale importanza. Con la visita al nostro centro demo forniamo informazioni pertinenti a tutti i nostri interlocutori, dall’operatore del negozio fino all’Energy Manager. Ciò garantisce che i clienti abbiano la certezza che le tecnologie emergenti saranno integrate senza problemi”.