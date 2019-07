Soluzioni a prova di futuro inondato dai dai

Il nuovo nuovo storage all-flash NetApp AFF C190 offre una soluzione di archiviazione scalabile e conveniente

Quando per una piccola impresa arriva il momento di investire in archiviazione e gestione dei dati, si desidera una soluzione semplice, intelligente e altamente sicura, costruita sulle attutali esigenze e pronta ad adattarsi al domani. Inoltre, c’è la necessità di armonizzare le attività di business con un fornitore leader di settore di cui ci si può fidare.

Con il rapido avanzare della tecnologia, investire nella giusta soluzione IT può essere difficile, soprattutto per una piccola azienda o per le filiali locali di una grande impresa, le quali spesso non dispongono dello specialista IT di cui necessitano. Emergono importanti questioni relative agli investimenti: ad esempio, come si può essere sicuri che la soluzione IT in cui si investe oggi tornerà utile domani? E, una soluzione più conveniente significa che è anche meno sicura, meno agile o meno scalabile?

A questo scopo, NetApp ha presentato il nuovo storage all-flash NetApp AFF C190, una soluzione di archiviazione scalabile e conveniente.

In una recente indagine relativa ai piani di archiviazione dei dati, circa la metà degli intervistati ha dichiarato una crescita di dati da 1 a 99 TB negli ultimi due anni, con un ulteriore 14% di intervistati che ha dichiarato una crescita nell’intervallo tra i 100 e i 999 TB. Il 55% degli intervistati ha previsto un aumento di dati da 1 a 999 TB nei prossimi due anni. La crescita attuale e prevista dei dati è sufficientemente significativa da rappresentare una sfida formidabile per le piattaforme di archiviazione obsolete. Ciò significa che le aziende devono cercare di investire in soluzioni di archiviazione sicure, semplici e intelligenti.

La sicurezza prima di tutto

Negli ultimi anni l’aumento degli incidenti ransomware e degli hack con furto di dati ha messo in evidenza quanto siano esposti molti ambienti aziendali. A ciò è da aggiungere che il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea e legislazioni simili in tutto il mondo, richiedono cambiamenti significativi nel modo in le cui società a livello mondiale gestiscono i dati personali.

NetApp AFF C190 offre una soluzione economica per un’archiviazione semplice e sicura. Con C190, infatti,maggiore convenienza non equivale a minor sicurezza. Se si verifica un incidente, grazie alla replica simultanea non si perderanno mai più i dati importanti per l’azienda. Anche le transazioni in sospeso vengono salvate grazie al backup integrato coerente con l’applicazione. I dati dell’applicazione sono crittografati e sicuri ed è possibile controllare l’accesso ai dati, vitale per rispettare le leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy.

Perché conviene investire in semplicità

Essere una piccola impresa spesso significa avere a disposizione un team IT più snello, forse persino un solo generalista “go-to” dell’IT. L’intuitivo software di gestione C190 è facile da usare senza un team specializzato e facile da gestire perché permette di creare una fornitura di storage in meno di dieci minuti. Con C190, è possibile consolidare e gestire tutti i file di una PMI e bloccare i dati da un singolo sistema, aumentando l’efficienza. È possibile connettersi al servizio cloud preferito con facilità e fare il backup, stratificare o trasferire i dati automaticamente.

L’importanza della scalabilità per chi è piccolo e vuole crescere

Le piccole imprese hanno bisogno di soluzioni di archiviazione che siano su misura rispetto alle loro esigenze. Pagare per troppo spazio di archiviazione significa sprecare denaro, ma allo stesso tempo si desidera una soluzione che possa crescere insieme all’azienda. C190 consente di archiviare più dati a un costo inferiore. L’archiviazione flash consente anche di avere un tempo di risposta delle applicazioni dieci volte più veloce. Per una PMI, aumentare l’efficienza significa avere più tempo e più denaro da dedicare ad altre priorità, come la crescita dell’azienda.

Si dice che col senno di poi è tutto più chiaro; tuttavia, poter contare su previsioni accurate consente di avere un quadro più nitido. C190 può aiutare le imprese di piccole e medie dimensioni a vedere il futuro. Le informazioni basate sui dati consentono di identificare e correggere i problemi prima che si verifichino, il che può far risparmiare tempo e denaro da investire nel business e inutili mal di testa. Con le nuove funzionalità di archiviazione all-flash di NetApp AFF C190, i professionisti dell’IT che desiderano una soluzione flash a basso costo per modernizzare e semplificare la propria infrastruttura rendendola future-proof, hanno accesso a un sistema di archiviazione di file scalabile, efficiente e ad alte prestazioni.