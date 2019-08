Canon i-SENSYS: la famiglia si allarga

Accanto alle quattro serie a colori lanciate ad aprile ora arrivano nuovi modelli per ogni esigenza

La gamma Canon i-SENSYS, lanciata ad aprile con quattro serie a colori, si amplia con l’ingresso di quattro novità laser in bianco e nero. Canon LBP325x, la Serie LBP220, ls Serie MF440 e la Serie MF540 saranno disponibili dal 16 settembre 2019.

Sempre più semplici da utilizzare

La nuova gamma comprende soluzioni pronte all’uso, complete di touchscreen LCD da 5 “. Grazie all’ampio schermo di controllo infatti ogni azione diviene sempre più intuitiva e immediata. Che si tratti di visualizzare messaggi, stampare documenti archiviati, scansire e inviare tramite e-mail o copiare documenti è sufficiente un tocco del display.

Canon ha studiato la nuova gamma i-Sensys con l’intenzione di semplificare ogni operazione. Ora è possibile sostituire le vecchie cartucce in una manciata di secondi, senza sporcarsi le mani di inchiostro, e verificare il livello del toner direttamente dal display.

L’icona “Informazioni sui Consumabili” permette di tenere sempre sotto controllo le quantità residue, evitando così che l’inchiostro si esaurisca inaspettatamente.

La personalizzazione come punto di forza

Le nuove i-Sensys permettono una completa personalizzazione dei tasti, così da poter disporre con immediatezza dei pulsanti per l’attivazione delle funzioni più frequenti. Tutto questo è reso possibile grazie all’implementazione di un catalogo applicativo intuitivo e diversificato.

Bastano solo pochi minuti per la corretta configurazione, grazie alla tastiera a pieno schermo che garantisce un’ottima interfaccia utente e una migliore operatività.

La schermata home consente di cambiare agilmente l’ordine di visualizzazione dei tasti di scelta rapida.

Qualunque sia il vostro settore – medico, vendita al dettaglio o lavoro in ufficio – potete personalizzare il menù di scelta rapida in base alle vostre necessità.

Canon ha introdotto cinque nuove applicazioni. D’ora si potrà:

Nominare i documenti scansiti in modo automatico e inviarli a cartelle di rete

Migliorare la qualità del testo all’interno del documento scansito

Cambiare la lingua del display touchscreen

Inviare un fax e memorizzare una copia del documento inviato in una cartella di destinazione da voi scelta

Accedere alla guida delle impostazioni dell’Application Library, alla descrizione dell’interfaccia utente remota e al link del manuale utente con un solo tasto

La sicurezza al primo posto

Canon ha inserito in ogni stampante alcuni elementi fondamentali per garantire la protezione end-to-end di ogni dato: attivazione tramite codice PIN, un gestore di accessi universale e compatibilità uniFLOW. Così solo voi potrete accedere ai vostri documenti. Anche la condivisione avviene in totale sicurezza, sia con connessione via cavo che wireless.

Fin da quando il dispositivo viene acceso, l’installazione di qualsiasi firmware o software non autorizzato viene bloccata dalla nuova funzione “Verifica Sistema all’avvio”. In questo modo le potenziali minacce vengono fermate immediatamente.