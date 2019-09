A IFA i nuovi proiettori 4K Ultra HD di LG

La nuova lineup di proiettori LG, disponibile anche per l’Europa, offre un’esperienza di visione cinematografica grazie alle più avanzate tecnologie

LG Electronics (LG) presenta per la prima volta in Europa, a IFA 2019, la nuova gamma di proiettori 4K Ultra HD, sviluppata per soddisfare la crescente domanda di soluzioni versatili e intelligenti per l’home cinema.

In grado di proiettare immagini straordinariamente nitide e di grandi dimensioni, il primo proiettore Laser 4K Ultra HD di LG, con tecnologia a “tiro corto”, (“Ultra Short Throw” UST) (il modello HU85L) e il proiettore LED 4K Ultra HD (il modello HU70L) saranno disponibili in Europa a partire dal prossimo mese.

I Nuovi proiettori LG

Grazie alle innovative tecnologie Laser e LED di LG, entrambe i proiettori 4K Ultra HD offrono eccellenti esperienze visive con precisione cromatica. La nuova tecnologia aiuta questi modelli a riprodurre immagini più chiare e nitide rispetto ai tradizionali proiettori DLP (Digital Light Processing) eliminando gli artefatti visivi come l’effetto arcobaleno, il clouding e la distorsione del colore che possono alterare le immagini.

LG HU85L

Vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il CES Innovation Award 2019, il Red Dot Design Award e l’iF Design Award, il modello HU85L utilizza un sistema laser a tre canali per generare colori con singole sorgenti di luce laser rossa e blu con verdi creati dall’esclusiva tecnologia laser Wheel-less di LG e un’altra sorgente di luce blu.

Questa configurazione unica si traduce in colori incredibilmente accurati, coprendo il 97% dello spazio colore del DCI-P3 e fino a 12-bit di elaborazione del colore per immagini incredibilmente dettagliate e vivide fino ad una luminosità pari a 2.700 ANSI lumen.

Grazie alla tecnologia UST, il proiettore LG HU85L può essere posizionato a soli 5,6 centimetri dalla parete per proiettare un’immagine diagonale da 90 pollici o posizionato a 18 centimetri di distanza per riprodurre un’immagine fino a 120 pollici.

LG HU70L

Il proiettore HU70L, dal design più compatto, offre un’esperienza di home theater avvolgente con un’immagine intensa e ricca fino a una diagonale di 140 pollici e una luminosità di 1500 ANSI lumen che copre il 92% dello spazio colore del DCI-P3. Il proiettore impiega quattro LED per generare i colori rosso, verde e blu, con l’aggiunta del quarto LED che aumenta la luminosità, il contrasto e la generazione di colori più vivaci con tonalità più sfumate (rispetto ai proiettori a LED convenzionali) regolando dinamicamente i livelli di verde.

Con il supporto per HDR10, i nuovi proiettori di LG stupiranno gli spettatori con immagini realistiche caratterizzate da neri più profondi e colori più brillanti. La tecnologia TruMotion rende le immagini ancora più realistiche, garantendo che tutti i movimenti sullo schermo siano resi in modo fluido e naturale. Inoltre, l’upscaler 4K a sei fasi di LG incluso consente agli utenti di visualizzare contenuti Full HD 4K.

Altre caratteristiche

Entrambi i proiettori CineBeam offrono anche diverse opzioni di contenuti in streaming e varie opzioni di connettività, tra cui USB, HDMI, Ethernet e mirroring wireless (Android e iOS). Grazie al noto webOS 4.5 di LG, gli utenti possono accedere direttamente alle applicazioni di streaming più popolari, tra cui Netflix, Amazon, YouTube e altro ancora, utilizzando l’intuitivo Telecomando Puntatore di LG con pulsanti retroilluminati per un facile utilizzo anche negli ambienti meno illuminati.

Per i visitatori di IFA, entrambi i proiettori saranno presenti all’interno del Padiglione 18 presso lo stand LG.