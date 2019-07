I Led Wall di LG approdano sul mercato italiano

Le due categorie indoor e outdoor offrono qualità e innovazione per la digitalizzazione di qualsiasi tipo di ambiente

È una linea in grado di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente digitale di grande impatto e pienamente funzionale quella annunciata anche per il mercato italiano dalla divisione Business Solutions di LG Electronics.

L’introduzione della linea Led Wal, che offre al mercato Business soluzioni su misura e perfettamente in linea con le esigenze dei clienti, si divide in due categorie: indoor, pensata per far fronte a tutte le esigenze per installazioni da interno e outdoor, in cui è importante avere massima visibilità per qualsiasi tipologia di spazio esterno.

Tra le soluzioni indoor proposte da LG, le serie LAP e LAPE sono dotate di un pixel pitch ridotto che va da 1,0 a 2,5 mm e una luminosità da 1.000 nit, e offrono una qualità vivida delle immagini in ogni ambiente interno, dai centri commerciali alle sale conferenze.

La serie di display LED LAPE di LG è caratterizzata da profili ultra-sottili che, oltre a garantire un’esperienza di visione su larga scala di eccezionale qualità, consentono una facile installazione, nella fase di montaggio e in quella di sospensione. Questa soluzione offre la massima flessibilità nell’esprimere i contenuti in quanto consente installazioni curve di varie forme. I moduli possono creare una curva concava o convessa, permettendo agli schermi di seguire le diverse strutture architettoniche o di creare forme interessanti.

La serie LED LAP è l’ultima e più innovativa offerta LED per indoor di LG in grado coinvolgere il pubblico, grazie alla straordinaria qualità delle immagini e al ridotto pixel pitch di 1.0 mm. Il design elegante rende questa soluzione adatta a tutte le tipologie di business, dagli studi televisivi, agli aeroporti alle sale di controllo, agli headquarter delle aziende così come ai flagship store.

La linea outdoor è costituita da 5 diverse serie che, grazie a una luminosità che varia da 5.500 a 8.000 nit, offrono un’ampia scelta per tutte le tipologie di spazi in cui è fondamentale dare massima visibilità ai contenuti. Fa parte di questa linea la serie LBS con 2 varianti pensate per le installazioni su stadi, impianti sportivi e spazi digitali dedicati all’advertising in cui sono richieste diverse risoluzioni e passi in base allo scenario d’utilizzo.

L’innovazione della tecnologia LED di LG è stata scelta per digitalizzare lo stadio Wanda Metropolitano della squadra Atletico Madrid dove sono stati posizionati quattro immensi display LED di LG. Grazie alle soluzioni di LG tutte le azioni di gioco sono chiaramente visibili da ogni angolo di questo moderno stadio da 88.000 metri quadrati. I tabelloni sono in grado di emettere una luminosità di 6.000 nit, che permette che ogni dettaglio sia chiaramente visibile anche sotto la luce del sole. Le tecnologie di rappresentazione ed elaborazione del colore di questi display garantiscono un’esperienza immersiva eccezionale. A questo link è disponibile il video sull’installazione del Wanda Metropolitano.

Come riferito in una nota ufficiale da Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG: «La tecnologia dei nostri LED Wall è assolutamente rivoluzionaria per il settore e rende questi display la soluzione perfetta per le tante esigenze del mondo business, contemporaneo e futuro, e per le tante possibilità di implementazione: dalle sale riunioni alle sale di controllo, dagli studi televisivi agli spazi congressuali, senza dimenticare l’ambito retail. Alla base dei nostri prodotti LED per il mercato business c’è la tecnologia LG, unica e proiettata verso il futuro. Grazie alle nostre innovazioni possiamo offrire le migliori soluzioni a clienti di tutti i settori, anche per il contesto italiano».