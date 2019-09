Da Toshiba nuovi hard disk da 16TB helium-sealed

La società presenterà a IFA 2019 le serie di hard disk N300 e X300 con i modelli dotati di più spazio per l’archiviazione

In occasione di IFA 2019, di scena a Berlino dal 6 all’11 settembre, Toshiba Electronics Europe intende annunciare i nuovi hard disk da 16TB helium-sealed delle serie N300 NAS e X300 Performance Hard Drive. I modelli da 16TB offrono una capacità superiore del 14% rispetto ai modelli da 14TB e inoltre, raddoppiano la dimensione del buffer, passando da 256MiB a 512MiB.

Le serie N300 e X300 da 16TB, grazie al design a elio a 9 piatti, offrono maggiore densità di memorizzazione con un consumo di energia inferiore. La tecnologia a saldatura laser di Toshiba Group e la progettazione del case mantengono l’elio perfettamente sigillato nel drive da 3,5 pollici, standard del settore.

Anche per questo, la serie N300 risulta ideale per applicazioni quali home office, NAS per piccole imprese e archiviazione su cloud privato, con un supporto fino a 8 alloggiamenti per unità drive. Progettata per il funzionamento 24/7, la serie N300 ha un workload fino a 180TB di dati l’anno, con velocità a 7200rpm e sensori integrati per compensare l’effetto delle vibrazioni di rotazione.

A sua volta, la serie X300 progettata per PC e workstation desktop, offre velocità a 7200rpm e tecnologie di stabilizzazione delle unità per una maggiore affidabilità. Grazie alla tecnologia Dynamic Cache di Toshiba Group ottimizza l’allocazione della cache durante la lettura e la scrittura per garantire elevate prestazioni in tempo reale.

La serie N300 NAS include una garanzia di 3 anni, mentre l’X300 una da 2 anni. I modelli N300 e X300 da 16TB saranno disponibili nel quarto trimestre del 2019.

Toshiba Electronics Europe esporrà le sue soluzioni per lo storage alla Fiera Internazionale dell’Elettronica di Berlino, presso la Hall 17, Booth 105.