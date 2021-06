WIFI4EU è il programma pluriennale di sovvenzioni che si è posto come obbiettivo la realizzazione di connettività Wi-Fi gratuita a comuni e associazioni di tutta Europa. Si tratta, come si può immaginare, di una opportunità straordinaria per dotare di connettività Wi-Fi edifici e aree pubbliche cittadine.

Di questa opportunità ha potuto usufruire anche il piccolo Comune di Montebello sul Sandro (CH). Il comune copre un’area totale di circa 5 Kmq, conta 80 abitanti e si sviluppa in un contesto di natura incontaminata. La copertura Wi-Fi pubblica risultava insufficiente, dato che consisteva in un singolo access point situato nei pressi del Municipio: sia la tecnologia obsoleta che la copertura ridottissima non permetteva di offrire un servizio adeguato.

Per poter accedere al finanziamento UE il Comune si è rivolto ad HappyTec, system integrator romano che ha supportato il comune in tutte le fasi del progetto. La sfida era di fornire un servizio di connessione stabile alla rete Internet, performante e di facile fruizione per i cittadini come per i visitatori.

La scelta di HappyTec è caduta sugli apparati Cambium Networks, rispondenti al 100% ai requisiti richiesti dal bando WiFi4EU, caratterizzati da grande facilità di configurazione, installazione e di monitoraggio a distanza. Inoltre la soluzione di gestione centralizzata in cloud cnMaestro, che non prevede costi ricorsivi per l’amministrazione, ha permesso un agevole e completo monitoraggio della rete e una semplice manutenzione. Nello specifico sono stati installati 8 cnPilot e500 per la copertura outdoor e 3 cnPilot e410 per quella indoor.

La configurazione è stata eseguita in laboratorio, ricreando in miniatura l’intero impianto ed ogni apparato è stato configurato sulla piattaforma di gestione cnMaestro. Una volta configurate le antenne, sono state codificate con le posizioni geografiche, per poi essere installate in loco. Per motivi estetici l’elettronica collegata, quindi gli switch e i PoE injector, sono stati inseriti all’interno dei pali della pubblica illuminazione, realizzando specifici apparati ad-hoc. L’installazione completa ha richiesto circa 10 giorni.

Sulla rete si appoggiano varie applicazioni, dal normale uso di Internet alle piattaforme per la DAD: alcune case che si trovano nei pressi delle antenne outdoor beneficiano anche all’interno del segnale Wi-Fi, utilizzandolo per scopi di didattica a distanza nel difficile periodo del COVID. (circa 15 famiglie)

Inoltre grazie al progetto del museo a cielo aperto “Buonanotte contemporanea” è stato rinforzato il collegamento ad un’area storica (il vecchio borgo di “Buonanotte”) abbandonato in seguito a un’importante frana. Il progetto è stato inaugurato nel 2020, ed il percorso turistico è illustrato attraverso un’applicazione che offre un servizio di audioguida su smartphone che accompagna il turista durante la visita.

Il Sindaco Nicola Di Fabrizio ha dichiarato: “L’infrastruttura progettata e installata da HappyTec ci ha permesso finalmente di dotare il nostro comune di un Wi-Fi pubblico all’altezza dei bisogni dei nostri concittadini e dei turisti, usufruendo del finanziamento previsto dal programma WIFI4EU”.