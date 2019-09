LogMeIn conferma Ready Informatica per la distribuzione della sua gamma in Italia

LogMeIn sceglie Ready Informatica per continuare l’attività di distribuzione sul mercato italiano inizialmente avviata come Citrix Online

Ready Informatica continuerà a distribuire i prodotti LogMeIn precedentemente conosciuti come Citrix Online GoToMeeting/Webinar/Assist sul territorio italiano, estendendo ulteriormente la collaborazione ai prodotti storici LogMeIn come per esempio RescueAssist e LastPass.

Dopo l’acquisizione di Citrix Online, avvenuta nel 2017, LogMeIn, azienda specializzata in soluzioni di Collaborazione e Assistenza remota, riorganizza oggi il canale Italiano confermando Ready Informatica come distributore.

LogMeIn

LogMeIn è un fornitore di software-as-a-service e servizi di connettività remota basati su cloud per la collaborazione, la gestione IT e il coinvolgimento dei clienti, fondata nel 2003 e con sede a Boston, Massachusetts.

I prodotti LogMeIn si concentrano su tre aree di business, tra cui servizi di comunicazione e collaborazione, servizi di gestione dell’identità e degli accessi e servizi di supporto e coinvolgimento dei clienti.

Tra i prodotti più conosciuti citiamo: Rescue Assist (ex/GoToAssist per l’assistenza da remoto), LastPass (Password Management), GoToMeeting e GoToWebinar per la collaborazione.

I prodotti UCC combinati di LogMeIn supportano oltre 28 milioni di utenti al mese, con oltre 1,5 miliardi di minuti di conferenza al mese che contribuiscono a oltre 8 milioni di riunioni al mese e quasi 20 miliardi di minuti vocali all’anno.

“Abbiamo scelto Ready Informatica perche’ e’ un distributore in Italia ad alto valore Aggiunto con notevoli competenze in importanti settori dell’IT – afferma Francesco Orazi, Channel Country Manager SudEuropa di LogMeIn – il mercato italiano rappresenta per LogMeIn un territorio strategico in forte espansione”.

“La riconferma da parte di LogMeIn di questa collaborazione come distributore per l’Italia, è un riconoscimento importante – commenta Terezio Preda, Direttore Commerciale di Ready Informatica -. Le soluzioni di LogMeIn offrono un ampio raggio di offerta che può interessare sia i Managed Service Providers che le software house che i system integrator per dare supporto ai propri clienti, ma anche la media e grande impresa per aumentare la collaborazione interna e l’agilità del reparto IT.”

Ready Informatica inizierà il reclutamento dei nuovi partners di canale LogMeIn, ed il consolidamento del vecchio canale di Citrix Online, organizzando Webinar e Seminari nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.