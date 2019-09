Con Sharp e Microsoft la collaboration diventa intelligente

Il nuovo Windows Collaboration Display di scena a IFA 2019 porta in ufficio le potenzialità di AI e IoT

È un monitor interattivo 4K Ultra HD di ultima generazione progettato per supportare e migliorare il lavoro di squadra quello presentato all’IFA di scena a Berlino da Sharp (Hall 11.2, Stand 103) e Microsoft (Hall 13, Stand 101).

Nato dall’incontro tra Microsoft e la tecnologia touch di Sharp, Windows Collaboration Display è dotato di sensori che, utilizzando la piattaforma Azure Digital Twins, sono in grado di monitorare l’ambiente di lavoro.

I sensori Internet of Things (IoT) di cui il monitor Windows collaboration display da 70’’ è dotato, infatti, consentono il monitoraggio dell’ambiente di lavoro attraverso il rilevamento e l’invio alla piattaforma Azure Digital Twins di parametri quali il numero di occupanti della sala, la qualità dell’aria, la luce ambientale, la temperatura e l’umidità.

Secondo la visione di Microsoft, per creare un ambiente professionale più collaborativo e produttivo, è fondamentale introdurre negli uffici le straordinarie potenzialità messe a disposizione dell’intelligenza artificiale e dell’IoT.

Notevoli i vantaggi per le aziende che possono utilizzare questi dati per migliorare la gestione dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e prenotazione delle camere proprio in base al reale utilizzo dello spazio.

Windows Collaboration Display, grazie alla sua totale compatibilità con tutti gli strumenti Microsoft già normalmente utilizzati presso le aziende – come, ad esempio, Office 365 – è perfetto per il lavoro di squadra quotidiano.

Office 365 mette a disposizione un hub digitale, Microsoft Teams, una piattaforma grazie alla quale è possibile condividere conversazioni, contenuti e strumenti in un’unica area di lavoro.

Come riferito in una nota ufficiale da Birgit Jackson, Direttore Commerciale Visual Solutions Sharp: «Windows collaboration display di Sharp uno strumento decisamente facile da utilizzare, consente di monitorare tutti i parametri dell’ambiente di lavoro offrendo suggerimenti su come mantenere le condizioni ottimali. Windows collaboration display è il dispositivo destinato a creare uffici sempre più smart. È il fulcro di una sala riunioni, il collegamento con il tuo team e il resto del mondo».