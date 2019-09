Schneider Electric garantisce la continuità aziendale in modo easy

La serie di UPS Easy 3 amplia la gamma passando da 10 a 200 kVA con

i nuovi UPS Easy 3M da 120, 160 e 200 kVA



Schneider Electric ha annunciato di aver ampliato la gamma di Easy UPS 3M da 60-200 kVA, l’UPS trifase dedicati al mondo elettrico, con l’aggiunta di gruppi di continuità (UPS) da 120, 160 e 200 kVA.

Facili da installare, da utilizzare e da gestire, gli Easy 3M da 120-200 kVA garantiscono continuità operativa per le piccole e medie imprese, sono perfetti sia per i datacenter che per gli ambienti industriali.

Con un design compatto e funzionalità avanzate, Easy 3M è un prodotto versatile in grado di proteggere le apparecchiature più critiche dai danni dovuti a interruzioni di corrente, sovratensioni e picchi. Questa unità consente di risparmiare sull’investimento CapEx e allo stesso tempo offre un’efficienza fino al 99% nella modalità ECO a risparmio energetico. I clienti beneficiano del servizio di avviamento incluso, per garantire che Easy 3M sia configurato correttamente e in sicurezza per ottenere le migliori prestazioni, massima affidabilità, sicurezza e tranquillità.

Monitorare e gestire lo stato dell’UPS da remoto

Easy 3M offre un’alimentazione stabile e performance eccellenti a lungo tempo grazie alle caratteristiche avanzate del prodotto, alle solide specifiche elettriche e al design compatto che garantisce continuità operativa. Progettato e testato seguendo le rigorose procedure standardizzate di Schneider Electric, Easy 3M è dotato di un’interfaccia di visualizzazione intuitiva che rende facile la configurazione e semplice il monitoraggio.

Come riferito in una nota ufficiale da Christopher Thompson, Vice President, 3-Phase Line of Business, Schneider Electric: «Con questa estensione di Easy UPS 3M, Schneider Electric è in grado di soddisfare sia le esigenze dei clienti che i requisiti dei partner in una vasta gamma di settori, rendendola perfetta per le piccole e medie imprese, i datacenter e gli impianti industriali di produzione. Easy 3M soddisfa il crescente bisogno del mercato di una soluzione che garantisca disponibilità energetica, affidabilità, facilità di gestione, di uso e di manutenzione insieme a un’alta qualità»