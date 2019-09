Infinite opportunità creative con Canon

Le possibilità di stampa sono infinite con la nuova imagePRESS C165 disponibile dal prossimo mese di ottobre

Una nuova stampante multifunzione che combina la pluripremiata tecnologia imageRUNNER ADVANCE, un’interfaccia utente intuitiva e una suite di strumenti professionali tipici del sistema imagePRESS. L’ha presentata Canon, che ha annunciato per ottobre la disponibilità di imagePRESS C165, una nuova soluzione che amplia il potenziale di stampa, risparmiando tempo e denaro.

ImagePRESS C165 offre moltissime opzioni di stampa, tutto in un unico dispositivo semplice da utilizzare e capace di offrire sempre elevata qualità per ogni tipo di applicazione. Il nuovo dispositivo Canon, di ultima generazione, permette di creare con semplici gesti e in pochissimo tempo anche le stampe più complesse.

La nuova imagePRESS C165 permette, infatti, di stampare su numerosi formati utilizzando pieghe fantasiose e sofisticate, scegliendo una carta più spessa per ottenere un aspetto “premium” o usare carta ruvida per un maggior impatto, il tutto con la massima semplicità.

Una comunicazione e una busta stampate e personalizzate invoglieranno all’acquisto quei clienti che hanno lasciato un potenziale ordine nel loro carrello virtuale. Poter produrre volantini su misura, con una finitura dall’aspetto professionale sarà sicuramente più efficace.

Sicurezza ai massimi livelli

Come per gli altri prodotti della gamma imageRUNNER ADVANCE, l’installazione e la configurazione del dispositivo sono molto semplici e immediate collegandosi alla vostra attuale configurazione aziendale e integrandosi perfettamente al flusso di lavoro documentale, il tutto in modo sicuro grazie alle avanzate funzionalità di protezione integrate nel dispositivo.

Come riferito in una nota ufficiale da Mark Lawn, Director of Professional Print Solutions, Canon Europe: «L’esigenza è quella di ottenere i migliori risultati in tempi record e con budget ridotti, il tutto con estrema semplicità. È con queste esigenze ben in mente che abbiamo ideato imagePRESS C165, una stampante in grado di fare tutto ciò in una manciata di minuti. Dalla scansione alla stampa di documenti fino a volantini accattivanti e inviti personalizzati per eventi. Risultati raggiungibili senza alcun know-how tecnico, ecco perché la nuova imagePRESS C165 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente aziendale».