Dynabook presenta Mobile Secure Client per le crescenti implementazioni di Virtual Desktop Infrastructure

Dynabook presenta Dynabook Mobile Secure Client (DMSC), progettato per abilitare il lavoro ibrido attraverso un Mobile Secure Client, che offre una maggiore sicurezza IT e una migliore gestione ai team IT, oltre alla massima mobilità per i lavoratori.

Secondo Global Market Insights, il numero di implementazioni di Virtual Desktop Infrastructure (VDI) è destinato a crescere con un tasso superiore al 20%, passando da 15 miliardi di dollari nel 2021 a 55 miliardi di dollari entro il 2028 a livello globale. DMSC garantisce al portafoglio di soluzioni di business computing di Dynabook di soddisfare le esigenze delle aziende che necessitano di una VDI per rispondere a rigorosi standard di sicurezza, semplificare la gestione o la combinazione di entrambi i fattori.

“Grazie a DMSC, le aziende possono abilitare in modo semplice il lavoro ibrido, offrendo mobilità, un’esperienza senza restrizioni e massima produttività all’interno di un ambiente VDI altamente sicuro”, ha dichiarato Damian Jaume, President, Dynabook Europe. “Stiamo assistendo a una crescente richiesta di VDI all’interno di alcuni settori e l’arrivo di DMSC si rivolge ai clienti che cercano una gestione senza ostacoli e una sicurezza efficace, pur consentendo la flessibilità dei dispositivi e la personalizzazione di cui gli utenti oggi hanno bisogno per essere produttivi”.

DMSC consente alle aziende di creare un’esperienza di lavoro simile a quella dell’ufficio, mantenendo il pieno controllo di conformità e sicurezza. Questo è particolarmente utile per i settori che gestiscono una quantità significativa di informazioni sensibili, così come per chi utilizza un modello di device sharing, device rental o Desktop-as-a-Service che richiede un’implementazione rapida e semplice.

Gestione semplificata del parco macchine

Dal punto di vista della gestione, DMSC semplifica l’attività dei team IT. La configurazione è ridotta al minimo. Al momento dell’ordine Dynabook personalizza, infatti, i dispositivi in base ai requisiti del cliente in modo che siano subito pronti all’uso.

Anche gli aggiornamenti operativi e di sicurezza, compresi i requisiti del cliente, vengono predisposti dagli ingegneri di Dynabook per un’installazione semplice e mirata, eliminando così un notevole carico di lavoro per l’utente finale. Questa combinazione di pre-configurazione e livelli ridotti di manutenzione garantisce ulteriori vantaggi in termini di risparmio di tempo e costi, ad esempio riducendo la necessità di supporto.

Sfruttare l’infrastruttura VDI con una sicurezza incrementale

Grazie al supporto dei principali fornitori VDI, DMSC si integra perfettamente nelle infrastrutture VDI esistenti e offre la sicurezza necessaria alle aziende che operano in settori sensibili. Questo include la protezione contro il furto di dati grazie all’utilizzo di un sistema operativo IoT crittografato che viene caricato nella RAM di sistema a ogni avvio. Non è consentito l’accesso al sistema operativo IoT stesso e la RAM di sistema viene eliminata allo spegnimento senza che i dati della sessione VDI vengano memorizzati nella cache o conservati.

A ogni avvio e durante ogni sessione, DMSC comunica con un server di autenticazione per verificare di avere ancora l’autorizzazione a operare. In questo modo, qualsiasi client sospettato di essere compromesso può essere spento da remoto, impedendogli di operare. La gamma di dispositivi DMSC di Dynabook offre anche la sicurezza del BIOS proprietario dell’azienda. Essendo l’unico vendor di PC a creare e aggiornare il proprio BIOS in-house, viene eliminato il rischio di interferenze da terze parti, garantendo l’integrità e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate a livelli superiori.

Personalizzazione dell’interfaccia utente in totale conformità con la sicurezza

Grazie all’avvio sicuro in un sistema operativo protetto che consente la personalizzazione dell’interfaccia utente, senza che i dati di sessione vengano memorizzati o conservati nella cache al di fuori della memoria di sistema, il DMSC va oltre le funzionalità delle tradizionali soluzioni zero e thin client senza compromettere la sicurezza. Gli utenti possono usufruire di una serie completa di porte Type-C e opzioni di docking per la massima connettività, nonché dell’integrazione LTE opzionale. Inoltre, l’accessibilità e i controlli di display esterno, luminosità e volume consentono ai dipendenti di configurare il dispositivo in base alle proprie preferenze.

Grazie a DMSC, Dynabook offre sicurezza e conformità per il mobile computing, rispondendo alle esigenze delle aziende. DMSC sarà disponibile da luglio 2022 sui notebook business, testati MIL-STD, da 13″, 14″ e 15″ di Dynabook e sul dispositivo di edge computing mobile DE200.