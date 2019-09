Tre nuovi corsi online a settembre da BTicino

Si parlerà di armoniche nelle reti di distribuzione, della norma EN50600 e del nuovo dispositivo AFDD contro gli archi elettrici

Lunedì 16 settembre, alle ore 17, si terrà un corso online di approfondimento sulle armoniche nelle reti di distribuzione.

Il corso, che avrà come relatore Giampaolo Monti, Responsabile servizio Progettazione Soluzioni Integrate, verrà erogato tramite una piattaforna web esterna a BTicino Academy che supporta i PC Windows (nelle versioni Vista, 7, 8, 8.1,10) e Mac OS (da 10.6 a 10.9) e i tablet o smartphone Android (da 3.0 in poi) e iOS (dalla 8.0 in poi).

Per l’iscrizione al corso è necessario effettuare il login tramite il pulsante in alto a destra “MyBTicino”: qualche giorno prima dell’evento verrà inviata una mail con le indicazioni e il link per partecipare al corso.

Con lo stesso procedimento, il 23 settembre, alle ore 17, Giuseppe Caccia approfondirà la norma EN50600 come riferimento per gli spazi datacenter, mentre il 29 settembre, sempre alle ore 17, sarà la volta di Mauro Pietro Desuò, Formatore tecnico sistema industriale e terziario, illustrare ai partecipanti il nuovo dispositivo AFDD di protezione contro gli archi elettrici.