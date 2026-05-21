MSP Day 2026: Aikom Technology e Cambium Networks protagonisti a Riccione

L’11 e il 12 giugno 2026 l’ MSP Day torna al Palacongressi di Riccione, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo dei servizi IT gestiti. Aikom Technology sarà presente insieme a Cambium Networks con uno stand dedicato per incontrare partner, system integrator e Managed Service Provider provenienti da tutta Italia.

MSP Day 2026 rappresenta oggi il principale punto di riferimento italiano per gli MSP e per tutte le aziende ICT che stanno evolvendo il proprio modello di business verso l’erogazione di servizi gestiti. Un evento che riunisce professionisti, vendor e operatori del settore per confrontarsi sulle trasformazioni tecnologiche, sui nuovi modelli di servizio e sulle opportunità offerte da automazione e intelligenza artificiale.

Durante le due giornate sarà possibile incontrare il team Cambium allo stand Aikom Technology e approfondire le più innovative soluzioni Cambium Networks dedicate agli MSP, per semplificare le operazioni, ridurre i costi e migliorare la qualità dei servizi erogati. Fra le novità più rilevanti il nuovo Network Service Edge 4000, un firewall di nuova generazione, che insieme al sistema di gestione centralizzato cnMaestroX offre una gestione unificata delle minacce cyber perfetto, per prezzo e semplicità, anche per aziende di piccola e media dimensione.

Giovedì 11 giugno alle ore 16:50, presso la sala Polissena B, si terrà lo speech tecnico a cura di Marco Olivieri dal titolo: “Il futuro degli MSP tra AI, automazione e reti intelligenti”

Un approfondimento dedicato alle nuove sfide che gli MSP si trovano oggi ad affrontare in un contesto caratterizzato da infrastrutture sempre più distribuite e complesse, dove continuità operativa, sicurezza, qualità del servizio ed efficienza gestionale diventano elementi strategici.

Nel corso dell’intervento verrà illustrato come piattaforme evolute come cnMaestro consentano di semplificare la gestione centralizzata di infrastrutture multi-tecnologia (dal WiFi allo switching, dalla security al Fixed Wireless fino alla fibra) attraverso strumenti avanzati di monitoraggio, automazione e troubleshooting proattivo.

L’obiettivo è mostrare concretamente come l’integrazione di AI e automazione permetta agli MSP di:

• ridurre la complessità operativa;

• aumentare l’efficienza tecnica;

• migliorare la qualità dei servizi erogati;

• sviluppare nuovi servizi gestiti ad alto valore aggiunto;

• incrementare marginalità e scalabilità del business.

L’evento è gratuito, per partecipare basta iscriverti QUI!