Unified Workspace Awingu nel listino di Ready Informatica

Il VAD ha siglato un accordo con quello che Gartner ha definito il “Cool Vendor in Unified Workspace”

Ready Informatica, ha siglato un accordo con Awingu www.awingu.com per la distribuzione della soluzione di Unified Workspace che ha permesso al vendor di venir definita da Gartner: “Cool Vendor in Unified Workspace”.

Ideale per aziende di tutte le dimensioni, quella proposta da Awingu è, infatti, una soluzione di Workspace basata su browser ed altamente sicura. Awingu aggrega applicazioni e desktop Windows e Linux, applicazioni Web e file in un unico desktop online sicuro. È possibile accedere a questo desktop tramite il browser utilizzando qualsiasi dispositivo, fornendo così alle aziende un modo sicuro, semplice ed economico per implementare le politiche di accesso remoto e “Bring Your Own Device” (BYOD).

Come riferito in una nota ufficiale da Gianpaolo Sticotti (nella foto a dx), Channel Director per l’Italia di Awingu: «Awingu ha iniziato l’attività in Italia nel 2016. Da allora abbiamo sviluppato una significativa presenza in diversi settori di mercato soddisfacendo le esigenze di numerosi clienti come Lurisia, Open Software, Ferretti Group, Bayker (Iperceramica), Acquedotto Del Fiora e numerosi altri. Ready Informatica, con le proprie competenze e una forte rete di canale focalizzata sul End User Computing, è davvero ben posizionata per aiutarci ad accelerare ulteriormente la crescita e l’adozione di Awingu in Italia».

Non a caso, il VAD è già all’opera per sviluppare il canale italiano assieme ad Awingu organizzando una serie di webinar, seminari e training nelle proprie sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma ed in altre città come Bologna, Padova e Milano.

Come sottolineato da Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica: «Siamo entusiasti di aggiungere Awingu alla nostra offerta. Con Awingu potremo fornire ai nostri partners una soluzione “all-in-one” nuova, innovativa e semplice per servire sia i propri clienti della Piccola Media Impresa e Pubblica Amministrazione Locale che della Media e Grande Impresa e Pubblica Amministrazione Centrale. Il primo Webinar a calendario si svolgerà il giorno 26 Settembre alle 10».