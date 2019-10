Exclusive Networks distribuisce Cyberbit

Cyberbit è uno specialista mondiale di piattaforme per la formazione e la simulazione per la sicurezza informatica



Exclusive Networks, distributore ICT a valore che si occupa di accelerare l’ingresso sul mercato e la crescita di tecnologie innovative di cybersecurity, networking e infrastruttura, ha stretto un nuovo accordo di distribuzione con Cyberbit, società israeliana specializzata in piattaforme per la formazione e la simulazione per la sicurezza informatica e di soluzioni di rilevamento, risposta, automazione e orchestrazione in ambito IT, OT e IoT.

Cyberbit offre, infatti, una piattaforma consolidata di rilevamento e risposta che protegge l’intera superficie di attacco di un’organizzazione su reti IT, OT e IoT. Le soluzioni Cyberbit sono state forgiate negli ambienti più difficili del mondo e includono: rilevamento e risposta degli endpoint basati sull’analisi comportamentale (EDR), automazione della sicurezza, orchestrazione e risposta (SOAR), sicurezza ICS/SCADA e soprattutto la formazione agnostica per avere i tecnici migliori al mondo nella propria organizzazione.

“Nell’ambito della cybersecurity, Cyberbit rappresenta un’eccellenza e ricopre un ruolo di primissimo piano a livello internazionale – dichiara Luca Marinelli, Amministratore Delegato e General Manager di Exclusive Networks –. Inserire in portafoglio le loro soluzioni rappresenta la volontà di Exclusive di intensificare le relazioni con una realtà, tra le più avanzate al mondo, che ha fatto della sicurezza informatica una vera e propria missione nazionale. Questo nuovo accordo di distribuzione si inserisce pienamente nella mission di Exclusive di creare il VAD specialista globale più grande al mondo per la Cybersecurity e Cloud Transformation e permetterà ai nostri partner di ampliare la propria offerta soprattutto da un punto di vista di soluzioni e servizi da erogare per la formazione di team aziendali che devono far fronte ai continui e sempre più evoluti attacchi informatici”.

L’offerta di Cyberbit si articola sulle seguenti soluzioni:

• Cyberbit EDR: individua minacce sofisticate conosciute e sconosciute basandosi completamente sull’analisi comportamentale e non su indicatori di compromissione o fonti esterne. Perfetto per utenti finali che non vogliono esporsi all’esterno, ad esempio Pubblica Amministrazione, Finance, etc.

• SOC 3D: è la prima piattaforma SOAR di Incident Response che triplica l’efficienza del SOC, garantisce massima visibilità e riduce del 90% il tempo di risposta.

• SCADAShield: è una piattaforma per ambienti OT, perfetta per infrastrutture critiche. Garantisce protezione per reti ICS/SCADA, griglie elettriche, nastri di trasporto, linee di produzione, smart buildings e data centers. La soluzione garantisce massima visibilità degli asset OT e capacità di individuare minacce, vulnerabilità e anomalie, nonché permette di rinforzare le policy operative grazie all’utilizzo del Pacchetto di Ispezione Granulare 7-Layer (GDP).

• RANGE: è l’innovativa piattaforma di training e simulazione di cyber attacchi. Range replica la rete aziendale ed il SOC, fornendo tool avanzati che garantiscono al cliente la possibilità di gestire simulazioni di Cyber attacchi in modo realistico.