Checkpoint Systems è sponsor di Ki-Best 2019

Engagement, Omniexperience, Customization, Responsibility e Smart Shopping i cinque temi portanti di questa edizione di Ki-Best

Checkpoint Systems è sponsor del convegno Ki-Best 2019, l’annuale appuntamento organizzato da Kiki Lab dedicato ai retailer e alle novità del mercato, che si terrà martedì 15 ottobre a Milano negli spazi dell’Enterprise Hotel.

“Casi e chiavi di successo nel Retail in Italia e nel mondo” è il titolo dell’incontro di quest’anno, dove Fabrizio Valente, fondatore e amministratore di Kiki Lab-Ebeltoft Italy, presenterà alcuni casi rappresentativi delle principali tendenze in ambito retail.

Cinque i principali temi, Engagement, Omniexperience, Customization, Responsibility e Smart Shopping, che saranno sviluppati e discussi attraverso le interessanti case di aziende e store di tutto il mondo. Ognuno di essi è stato selezionato a partire da oltre 200 aree retail visitate nell’ultimo anno tra Londra, New York e Dubai, come ad esempio il flagship store Nike House of Innovation di New York, un ambiente coinvolgente dove i clienti possono provare le sneaker giocando a basket o praticando altre attività sportive e personalizzarle o l’Eat 17 di Londra, che vende prodotti sfusi consentendo ai clienti di portarsi i contenitori da casa e riempirli nel punto vendita.

Ad aggiungersi al già ricco programma del convegno ci saranno inoltre le testimonianze di alcuni dei principali retailer italiani e internazionali: Kiko, Todis, Woolrich, MediaWorld, AW LAB, PittaRosso, RisparmioCasa, Fastweb, ALDO Italy, Xiaomi MI Store Italia.

“Siamo orgogliosi di sponsorizzare un evento come Ki-Best, perché è per i retailer un’occasione preziosa di condividere le proprie best practice e creare un vero e proprio momento di networking, durante il quale si individueranno quali direzioni intraprenderà il settore nell’immediato futuro” spiega Alberto Corradini, Business Unit Director Italy di Checkpoint Systems. “In un momento di grande evoluzione come questo, dove tecnologia e innovazione sono ormai temi con cui tutti noi dobbiamo necessariamente confrontarci, crediamo che sia indispensabile creare dei momenti di confronto e approfondimento che aiutino i retailer ad affrontare i cambiamenti e restare rilevanti sul mercato”.