L’offerta di Kingston Technology cresce sia nell’enterprise che nel consumer

Presentato sia l’SSD Enterprise Data Center 450R progettato per server con carichi di lavoro orientati alla lettura, sia una nuova linea di schede microSD ed SD Canvas Select

Kingston Digital Europe ha annunciato al mercato l’SSD Enterprise Data Center 450R (DC450R), un SSD SATA da 6 Gbps ad alte prestazioni con 3D TLC NAND, progettato per i server che gestiscono carichi di lavoro orientati alla lettura. Questo SSD offre elevate performance e, al contempo, garantisce straordinarie prestazioni in termini di prevedibilità degli I/O e della latenza, un requisito indispensabile tra gli SSD per data center. Realizzato in base ai rigidi requisiti QoS di Kingston, il modello DC540R è progettato per garantire la massima uniformità delle prestazioni in un’ampia gamma di carichi di lavoro che prevedono un utilizzo intensivo di operazioni di caching in lettura.

Nello specifico, DC450R presenta una serie di funzionalità specifiche che consentono ai data center di selezionare l’unità SSD più conveniente per i loro carichi di lavoro. Le aziende richiedono risultati ottimali in termini di prodotti, soluzioni e accordi sul livello del servizio (SLA). DC450R rappresenta la risposta a queste esigenze, consentendo a costruttori di sistemi e provider cloud di disporre di SSD a elevate prestazioni e prezzi convenienti, su cui possono davvero fare affidamento.

Disponibile con capacità da 480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB e coperto da una garanzia di cinque anni e supporto tecnico gratuito, DC450R non è, però, l’unica novità annunciata da Kingston Digital Europe.

La società affiliata di memorie Flash di Kingston Technology ha, infatti, annunciato la disponibilità della nuova linea di schede microSD ed SD Canvas Select Plus.

Con questa nuova gamma, Kingston sostituisce i precedenti modelli della linea Canvas Select e offre nuovi standard in termini di velocità e capacità di memoria, rendendoli essenziali nell’utilizzo quotidiano di smartphone e fotocamere digitali.

Le schede Flash di memoria della linea Canvas Select Plus di Kingston sono progettate per massimizzare l’esperienza utente grazie a velocità più elevate, maggiore affidabilità e capacità di memoria fino a 512GB. Canvas Select Plus garantisce un trasferimento rapido di contenuti in alta qualità, in quanto raggiunge velocità UHS-1 di Classe 10 fino a 100B/ s, perfetta per carichi di lavoro pesanti come l’avvio rapido di applicazioni, il trasferimento di foto ad alta risoluzione, l’acquisizione e l’editing di video in full HD.

La nuova microSD Canvas Select Plus è ottimizzata per l’uso con i dispositivi Android ed è stata progettata per assicurare prestazioni con classificazione A1, permettendo l’avvio e il caricamento delle app a velocità sorprendenti. Le specifiche perfezionate offrono agli utenti grande rapidità e spazio di archiviazione per foto ad alta risoluzione e acquisizione di video in 4K, oltre a contenuti multimediali ad alta intensità grafica per un’esperienza d’applicazione più potente.

Le schede Flash Canvas Select Plus sono coperte da garanzia a vita e supporto tecnico gratuito.