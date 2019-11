E’ SuperWide il nuovo monitor Philips 439P9H

Con un ampio formato SuperWide 32:10 e una risoluzione di 3840 x 1200, il monitor Philips 439P9H può facilmente sostituire due monitor 16:10 ad alte prestazioni, risparmiando tempo e spazio, riducendo al contempo l’ingombro dei cavi

MMD, produttore di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, lancia il nuovo display LCD curvo SuperWide 439P9H.

Dopo il successo del formato da 49″, il Philips 439P9H aggiunge un’opzione da 43″ alla famiglia degli ultra-ampi, attualmente in espansione. Dotato di uno spazio di lavoro lussuosamente ampio e di una straordinaria tecnologia DisplayHDR 400, questo monitor è ricco di funzioni che migliorano la produttività come una docking station USB-C integrata, una webcam pop-up Windows HelloTM e uno switch MultiClient KVM integrato, assieme a numerose funzioni che migliorano comfort, progettate per offrire un’esperienza piacevole a 360 gradi.

Visione espansa

Philips 439P9H offre ai professionisti che lavorano nel settore finanziario, bancario e in altri settori B2B tutto lo spazio di cui hanno bisogno per permettere loro di lavorare al meglio ogni giorno. Con un ampio formato SuperWide 32:10 e una risoluzione di 3840 x 1200, questo modello può facilmente sostituire due monitor 16:10 ad alte prestazioni, risparmiando tempo e spazio, riducendo al contempo l’ingombro dei cavi.

La curvatura 1800 r è progettata per espandere il campo visivo dell’utente, ridurre la distorsione ed essere compresa nella loro zona di visione periferica, fornendo così un comfort di visione ottimale, generando allo stesso tempo un effetto coinvolgente e leggermente immersivo che offre l’ulteriore vantaggio di migliorare la concentrazione.

Dotato della tecnologia MultiView e di uno switch MultiClient KVM integrato, il Philips 439P9H consente una doppia connessione e visualizzazione attiva, consentendo agli utenti di eseguire più attività contemporaneamente attraverso più dispositivi. Inoltre, il DisplayHDR 400 certificato VESA offre luminosità, colori e contrasto straordinari per un’esperienza visiva davvero stimolante. E per gli appassionati del gaming, la tecnologia Adaptive-Sync offre un gameplay deliziosamente fluido, veloce e privo di artefatti.

Docking senza problemi

Per coloro che desiderano risparmiare tempo e migliorare la produttività, il Philips 439P9H ha la risposta. Dotato di docking station USB-C integrata con alimentatore, questo monitor offre agli utenti una vasta gamma di comode funzionalità, il tutto grazie ad un connettore USB-C sottile e reversibile.

Periferiche come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45 possono essere collegate direttamente alla docking station del monitor, mentre un notebook può essere collegato al monitor per visualizzare video in alta risoluzione, avviare un trasferimento di dati superveloce e usufruire della ricarica. La connettività non è mai stata così facile o flessibile.

Lavorare comodamente

Philips 439P9H è dotato di una moltitudine di funzioni che migliorano il comfort, così i professionisti possono essere certi che il loro benessere è in buone mani, anche quando lavorano per lunghe ore. La modalità LowBlue protegge gli occhi dall’affaticamento, la modalità EasyRead offre una piacevole esperienza di lettura simile alla carta, una webcam pop-up Windows HelloTM con tecnologia di riconoscimento facciale fornisce l’accesso sicuro, e lo stand orientabile, inclinabile, regolabile in altezza, assieme al supporto VESA, garantiscono una posizione visiva confortevole.