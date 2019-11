Dal Gruppo TADI la stampante multifunzione che digitalizza e archivia in automatico tutte le pratiche

Giovedì 21 Novembre, la soluzione sarà presentata nella sede del rivenditore Printandwork, a Casalnuovo (Napoli), in via Cesarea 45, ore 10.30-19.30. La partecipazione gratuita

TA Easy Folder è la nuova applicazione delle multifunzioni del Gruppo TADI di Cordenons (PN), distributore italiano dei prodotti per ufficio a marchio Triumph Adler, con 160 rivenditori certificati sul territorio.

La scrittura di documenti è l’attività chiave di qualsiasi studio legale. I documenti sono il risultato di un articolato processo di stesura che comporta quasi sempre perdite di tempo in operazioni che non portano valore al contenuto.

Qualche esempio.

Una pratica è spesso frutto del collage di testi da documenti digitali editabili, da documenti non editabili, in formato cartaceo o immagini da scansione; dai documenti non editabili è impossibile recuperare parti di testo facendo il copia-incolla. Di conseguenza questi testi vanno ribattuti e poi controllati e rivisti, con il rischio di errori.

L’attività si complica ulteriormente quando si devono citare soggetti con nomi e cognomi stranieri e quando le scadenze incombono e si è obbligati a lavorare magari di notte e nei fine settimana senza sosta e sotto stress.

Oltre ai documenti relativi ad una memoria, l’avvocato può avere anche la necessità di recuperare dallo storico delle pratiche dati e informazioni a supporto; data la mole di carta gestita e la poca disponibilità di tempo da parte di tutti i soggetti nello studio, le pratiche in formato cartaceo sono archiviate in faldoni e così la ricerca è ardua.

Tadi Easy Folder, per gli studi legali mette a disposizione su una stampante multifunzione un sistema per rendere sicura e guidata la trasformazione di documenti cartacei in formato digitale e l’archiviazione degli atti in formato elettronico, per facilitarne il reperimento e riutilizzo.

Oggi le criticità di gestione delle pratiche di cliente nello studio legale sono queste:

• Ribattere i testi assorbe tempo prezioso e per evitare errori l’avvocato è costretto a continue verifiche dei documenti

• Ricercare informazioni delle pratiche di cliente nell’archivio storico cartaceo è sempre un’impresa

• La logica di archiviazione nei server spesso cambia da persona a persona e ricercare un documento richiede prima di individuare chi lo aveva gestito e questo non sempre è possibile

• Le tempistiche di rilascio dei documenti scandite dalle scadenze processuali stressano non poco il professionista che ha gravi responsabilità da sostenere

Con Tadi Easy Folder integrare testi in un documento diventa:

• semplice, perché qualsiasi documento immagine o su carta diventa editabile

• facile, perché tutto è alla portata di un clic

• intuitivo, perché Tadi Easy Folder ottimizza semplicemente la multifunzione senza necessità di complesse aggiuntive applicazioni

• veloce, perché ogni documento archiviato è ricercabile anche per contenuto.

Tadi Easy Folder per le gli Studi Legali è progettata perché si possa utilizzare senza bisogno di apprendere nozioni tecniche.

Inoltre questo servizio

– non richiede di modificare la struttura informatica dello Studio,

-non richiede l’acquisto di costosi programmi,

-lascia inalterate le consuetudini operative degli utenti.