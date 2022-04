Getac è al fianco di One Tree Planted

Getac, tra i principali produttori di soluzioni informatiche rugged portatili, ha annunciato la partnership con One Tree Planted, come parte della propria iniziativa di sostenibilità in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2022. Getac inviterà partner e clienti a partecipare congiuntamente alla campagna “Our Solutions Your Success” con l’obiettivo di piantare 30.000 alberi.

Ispirata dai clienti che operano nella pubblica sicurezza, risorse naturali e protezione dell’ambiente, questa collaborazione vede entrambe le società lavorare insieme per raccogliere fondi che abbiano un impatto positivo sulla sostenibilità. Il programma consiste nel sostenere l’ecosistema delle foreste che ha subito devastanti incendi, allo scopo di tentare di ripristinare la stabilità climatica. Quest’anno, i partner di Getac C.I.E. Telematica, Zulu Medical, ad esempio, hanno confermato la propria partecipazione per contribuire alla creazione di un futuro più green. Tutti i proventi raccolti attraverso questa iniziativa andranno direttamente ai progetti di riforestazione a livello mondiale di One Tree Planted.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Rick Huang, Presidente of Getac Technology Corporation: «Dal punto di vista ambientale Getac si impegna a livello globale ad essere responsabile. Implementiamo l’innovazione dei processi, miglioriamo l’efficienza nell’uso dell’energia, promuoviamo l’utilizzo universale di materiali eco-friendly, confidando nell’impegno di R&D nello sviluppo delle tecnologie. Siamo entusiasti di collaborare con One Tree Planted, perché incoraggiamo i nostri stakeholder interni ed esterni a valorizzare i successi in favore dell’ambiente. La partnership è in linea con le nostre azioni di riduzione delle emissioni di carbonio, stiamo lavorando per incoraggiare il nostro pubblico di riferimento a giocare un ruolo attivo nella protezione della terra».

Dal canto suo, Ashley Lamontagne, Forest Campaign Manager di One Tree Planted, ha fatto sapere che: «Siamo grati per il sostegno di aziende come Getac, che agiscono con passione nel generare un impatto positivo sull’ambiente. Gli alberi che pianteremo insieme creeranno benefici duraturi per riparare i danni degli incendi e per la stabilità del clima».

Getac oltre One Tree Planted

Già in precedenza, Getac ha sostenuto la protezione dell’ambiente e la carbon neutrality, adottando processi di fabbricazione green e l’utilizzo di materiali sostenibili per la produzione. L’azienda crede che la promozione della sostenibilità debba essere collegata al valore intrinseco della tecnologia per massimizzare i benefici e soddisfare le aspettative degli stakeholder. Per esempio, le soluzioni Getac Select sono state progettate per essere impiegate in ambienti sfidanti ed estremi e giocano un ruolo importante nel sostenere il successo di chi lavora nella tutela e protezione dell’ambiente.

Le soluzioni di Getac hanno ricevuto numerose certificazioni green come EPEAT, direttiva RoHS, regolamento REACH e ENERGY STAR, che hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare altre aziende a livello mondiale a raggiungere un significativo impatto ambientale positivo alzando il livello degli standard industriali. Passo dopo passo, Getac confida di muoversi verso una sempre maggiore sostenibilità e di invitare anche altri a fare lo stesso.