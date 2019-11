Juniper Networks semplifica il Global Partner Program per focalizzarsi sulle imprese AI-driven

Juniper Partner Advantage 2020 offre ai partner i tool necessari per massimizzare la crescita

Il Programma di Partnership di Juniper Networks si rinnova nell’ottica di aiutare i partner ad ampliare la propria attività, generare valore e capitalizzare sulle principali aree di crescita dell’IT aziendale.

Juniper Networks è un’azienda specializzata nelle reti sicure controllate dall’intelligenza artificiale e con il nuovo Juniper Partner Advantage 2020 permetterà di semplificare il percorso dei partner guidandoli nella crescita e fornendo il supporto necessario a cogliere le opportunità delle reti enterprise AI-driven.

Uno scenario in evoluzione

L’avvento del cloud costringe le aziende a cambiare, sia dal punto di vista operativo con una trasformazione dei modelli di consumo, sia dal punto di vista dell’architettura, con applicazioni e workload che girano su molteplici cloud.

L’intelligenza artificiale, il networking software-defined e altri strumenti di gestione si sono diffusi nelle aziende, con l’obiettivo di semplificare le operazioni all’interno di questa nuova architettura.

Gartner calcola che l’investimento mondiale nel cloud passerà dai 229 miliardi di dollari del 2019 a circa 500 miliardi nel 2023. Per questo, Juniper ha sviluppato nuovi strumenti, specializzazioni e programmi di crescita professionale che permetteranno ai partner di capitalizzare su questo scenario in evoluzione.

Il nuovo partner program di Juniper prevede investimenti in business transformation per i modelli di revenue software-based ricorrenti, un nuovo programma di servizi gestiti, una formazione più moderna sia per lo staff tecnico sia per le vendite, e nuovi premi per la vendita di soluzioni per reti enterprise AI-driven.

Il nuovo programma di canale

“Stiamo facendo il massimo per investire nei nostri partner. Il nostro piano è di aiutarli a crescere mediante la generazione di nuovo business e dell’espansione della base clienti, puntando allo stesso tempo alla semplicità”, dichiara Helda Lopes, responsabile Global Partner Programs & Marketing di Juniper Networks. “Juniper Partner Advantage 2020 è stato concepito per offrire ai partner gli strumenti necessari per capitalizzare i principali trend di crescita delle imprese mediante flussi di fatturato che possono essere previsti. Gli investimenti che stiamo facendo sottolineano l’impegno di Juniper nell’aiutare i partner a innovare, generare valore e offrire una eccelsa customer experience”.

Gli elementi principali del nuovo programma sono:

Per la crescita dei partner:

Nuove specializzazioni: con la recente acquisizione di Mist Systems, la nuova Specializzazione congiunta Juniper-Mist permette ai partner di offrire alle imprese soluzioni AI, mentre le nuove specializzazioni SaaS e Managed Services sono state studiate per incentivare e sostenere la trasformazione dei partner verso modelli di revenue ricorrente. I partner possono scegliere le proprie specializzazioni in base alla loro differenziazione competitiva e ai particolari modelli di business.

Incentivi e premi: i nuovi programmi di incentivazione sono stati studiati per aiutare i partner, che stanno investendo con Juniper, a incrementare il proprio business enterprise: gli incentivi sono basati sulla capacità di generare la crescita delle soluzioni Mist e Juniper e pagando rebate a 2 cifre per le tecnologie in evoluzione quali software, cloud e SD-WAN. Juniper ha inoltre stabilito di aumentare gli investimenti sui partner che investono nello sviluppo di competenze tecniche, commerciali e dei servizi sulle tecnologie Juniper. Più i partner acquisiscono specializzazioni, più aumentano i loro livelli di rebate.

Creazione di domanda: Juniper implementerà programmi e campagne, cosi come stanzierà fondi marketing mirati alla creazione di domanda in termini di new business e ampliamento del parco clienti. I nostri partner hanno accesso a campagne di marketing on demand, personalizzabili e chiavi in mano, focalizzate su soluzioni differenziate e segmenti di mercato verticali.

Formazione delle vendite: per aiutare i partner a sviluppare competenze in aree quali l’AI, il cloud e i servizi gestiti, Juniper metterà a disposizione un nuovo programma di sales enablement.

Per semplificare:

Miglioramenti della piattaforma: una nuova piattaforma di Partner Relationship Management (PRM) permetterà di migliorare la business experience dei partner con Juniper. Tra le nuove funzioni compaiono funzionalità per l’onboarding dei partner, per la gestione giornaliera del business, la gestione dei contenuti, lo status degli incentivi e della compliance in tempo reale e la possibilità di accedere a tutti i dettagli relativi alla relazione con Juniper da un’unica piattaforma.

Semplificazione dei processi: Juniper ha voluto migliorare la partner experience con un portale ridisegnato, la semplificazione della gestione dei fondi per lo sviluppo del mercato e la semplificazione dei requisiti di apprendimento da parte dei partner.