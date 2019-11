Intel e Mediatek collaborano per offrire il 5G nei PC

Intel collabora con MediaTek allo sviluppo, certificazione e supporto di soluzioni 5G per la prossima generazione di esperienze possibili con il PC. Nell’ambito di questa collaborazione, Intel provvederà a definire le specifiche di una soluzione 5G, che includerà un modem sviluppato e distribuito da MediaTek. Intel si occuperà, inoltre, dell’ottimizzazione e della validazione di tutta […]

Intel collabora con MediaTek allo sviluppo, certificazione e supporto di soluzioni 5G per la prossima generazione di esperienze possibili con il PC.

Nell’ambito di questa collaborazione, Intel provvederà a definire le specifiche di una soluzione 5G, che includerà un modem sviluppato e distribuito da MediaTek. Intel si occuperà, inoltre, dell’ottimizzazione e della validazione di tutta la piattaforma e presterà supporto per l’integrazione del sistema e la co-progettazione a vantaggio dei propri partner OEM.

La disponibilità dei primi prodotti è prevista all’inizio del 2021. Si prevede che Dell e HP saranno tra i primi OEM ad offrire notebook che disporranno della soluzione 5G di Intel e MediaTek.

“Il 5G è pronto a diffondere un nuovo livello di computing e di connettività che trasformerà il modo in cui interagiamo con il mondo. Questa partnership con MediaTek riunisce leader del settore con una profonda esperienza ingegneristica, di integrazione di sistemi e di connettività per offrire esperienze in 5G alla prossima generazione dei migliori PC al mondo” spiega Gregory Bryant, Executive Vice President di Intel e General Manager del Client Computing Group.

La partnership

Come prima fase della partnership, Intel provvederà a definire le specifiche di una soluzione 5G focalizzata nell’implementazione nei principali segmenti notebook, mentre MediaTek sarà responsabile dello sviluppo e della produzione del modem 5G. Intel inoltre svilupperà e convaliderà l’integrazione hardware e software a livello di piattaforma, inclusi i driver host del sistema operativo.

Inoltre, le due aziende stanno collaborando con Fibocom allo sviluppo di moduli M.2 ottimizzati per l’integrazione con le piattaforme client di Intel. In qualità di primo fornitore di moduli per questa soluzione, Fibocom fornirà la certificazione e il supporto normativo per gli operatori, oltre a gestire produzione, vendita e distribuzione dei moduli M.2 5G.