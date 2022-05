Pricer a EuroCis 2022

Pricer, produttore di etichette elettroniche (ESL), sarà e a EuroCis 2022, la più importante fiera di tecnologia per il mondo retail che si svolgerà a Düsseldorf dal 31 maggio al 2 giugno.

In occasione della manifestazione, l’Azienda presenta le diverse soluzioni volte ad aumentare l’efficienza in-store e migliorare la customer experience.

Come Pricer SmartTag Color, le etichette elettroniche intelligenti a 4 colori che utilizzano la tecnologia E Ink Spectra 3100, un sistema di inchiostro a quattro pigmenti sviluppato per venire incontro alle esigenze dei retailer che possono così evidenziare i prodotti in promozione, dare rilevanza al proprio marchio o altro. Queste ESL si distinguono sul mercato di riferimento per la durata della batteria grazie alla tecnologia ottica Optical@Pricer.

Un altro focus dell’Azienda è Pricer ShelfVision, una soluzione che combina machine learning e visione artificiale con una sofisticata fotocamera grandangolare volta a risolvere i problemi di disponibilità dei prodotti a scaffale, rilevamenti di spazi vuoti e conformità ai planogrammi.

La telecamera, oltre a rilevare e identificare automaticamente le ESL, riconoscendo di conseguenza gli articoli mancanti sugli scaffali, avviserà automaticamente il personale del punto vendita grazie a Pricer StoreApp o tramite l’integrazione con le applicazioni di gestione del personale già esistenti.

In occasione di EuroCis, ampio spazio sarà dedicato anche a Pricer Plaza, l’infrastruttura di sistema di gestione basata su cloud che abilita modelli di business Software as a Service (SaaS). Questa piattaforma comprende una suite di servizi per una gestione sofisticata dell’infrastruttura e dei servizi in-store per singoli reparti e punti vendita, fino a catene complete, fungendo da base per funzionalità avanzate di digitalizzazione dei negozi come l’implementazione e la gestione dinamica dei prezzi e delle promozioni in real time, il riapprovvigionamento avanzato, l’aspetto e l’ottimizzazione dello scaffale, il servizio Click & Collect, la geo-localizzazione in store per un’esperienza cliente avanzata.

“Made in Europe” per avvicinare la produzione ai clienti.

In occasione di EuroCis, Pricer annuncia la prossima apertura dello stabilimento produttivo in Germania. In qualità di unico vero fornitore europeo di ESL, grazie a questa scelta strategica l’Azienda sta implementando la sua capacità di soddisfare la domanda di volumi sempre più elevati: lavorando in stretta sinergia per comprendere gli obiettivi a lungo termine e le sfide dei clienti, Pricer sarà così in grado di offrire tempi di consegna ridotti e maggiore flessibilità. Inoltre, spostamenti più brevi contribuiscono a una soluzione più ecosostenibile. Questa nuova linea di produzione è in fase di perfezionamento e si prevedono le prime consegne entro la fine dell’anno.

Partner dell’ecosistema Suite4Pricer

Nello spazio espositivo di Pricer sarà possibile incontrare e assistere a demo dei partner dell’ecosistema:

• Visual Art: un’agenzia full-service leader nei canali di comunicazione digitale, che offre una combinazione di competenza creativa, innovazione tecnologica e un Digital Signage Software CMS Signage Player semplice e intuitivo.

• Whywaste: per aiutare i retailer a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, Pricer collabora con la società di gestione dei rifiuti WhyWaste. Combinando una gestione intelligente della data di scadenza e un sistema di analisi con le funzionalità di etichettatura elettronica in real-time di Pricer, quest’ultima può offrire soluzioni di gestione dei rifiuti che riducano al minimo lo spreco alimentare e massimizzino l’efficienza del personale. I sistemi sono completamente integrati e convalidati sul campo da alcuni dei più grandi food retailer del mondo, e pronti per l’installazione immediata.

• Revionics (un’azienda Aptos) dimostrerà come i retailer possono affrontare con successo le crescenti sfide del mondo retail odierno con prezzi strategici, l’aiuto di una pricing solution AI leader di settore e l’effetto immediato sulla redditività derivante dalla collaborazione in real-time con il sistema ESL leader del settore.

• Storekey tratterà dello sviluppo e dell’implementazione di negozi senza personale.

• Frogmi farà demo sulle applicazioni avanzate di gestione delle attività integrate con Pricer Plaza e Pricer ShelfVision.

Pricer sarà presente con un proprio spazio espositivo nel padiglione 10 stand C43: un’occasione per i visitatori per scoprire le più innovative soluzioni che aiutano i retailer a digitalizzare i processi fondamentali dello store, risparmiando tempo, denaro e consentendo una migliore esperienza di acquisto.