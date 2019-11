Canon in partnership con PrinterLogic per semplificare la gestione dei driver

Una corretta gestione dei driver dovrebbe ridurre la mole di lavoro manuale, semplificare l’infrastruttura e mettere al centro la produttività

Canon ha stretto una collaborazione internazionale con la società americana PrinterLogic per rendere sempre più semplice la gestione dei driver.

Alla gestione dei driver non si dà sempre un’adeguata attenzione, soprattutto poiché si tratta di un’operazione complessa e impegnativa in termini di tempo. Una corretta gestione dei driver dovrebbe ridurre la mole di lavoro manuale, semplificare l’infrastruttura e mettere al centro la produttività. Ma nella realtà, ciò non avviene in gran parte delle aziende.

La partnership

Ed è qui che entrano in gioco Canon e PrinterLogic con una partnership volta ad offrire una soluzione semplificata per la gestione dei driver, sia on-premise che in cloud, che permetta di ridurre i costi associati a infrastrutture complesse, incrementando la produttività. Ciò significa liberare risorse, invece di investirne di più.

Grazie a una console di gestione, che funge da hub operativo, è possibile rivedere o controllare i dispositivi degli utenti e distribuire o aggiornare i driver della stampante, tutto da un unico semplice portale. La console è in grado di monitorare tutto così come di occuparsi della gestione e dell’aggiornamento automatico delle impostazioni, anche in presenza di più parchi macchine e dispositivi. Una soluzione che permette di risparmiare tempo e ridurre l’incidenza di errori umani.

E per le aziende il cui business è in continua crescita e i cui dispositivi sono distribuiti su più sedi, il portale self-service di PrinterLogic consente di accedere e installare le stampanti sulla base della posizione; gli utenti hanno inoltre la possibilità di visualizzare la posizione di tutte le stampanti, il tutto eliminando l’esigenza di assistenza specifica.

“Siamo entusiasti di questa partnership e delle opportunità che essa offre”, ha commentato Davide Balladore, Business Developer Manager di Canon Italia. “Non solo la nostra offerta è la più completa sul mercato, ma collaborando a stretto contatto con fornitori leader di soluzioni software come PrinterLogic, possiamo garantire la migliore tecnologia per rispondere alle esigenze dei nostri clienti.”