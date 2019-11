Omron lancia il network dei system integrator

Si chiama Omron Solution Partner Program e le prime partnership sono già state attivate. Il programma è in continua evoluzione



Omron, azienda attiva nel campo dell’automazione industriale, annuncia il nuovo programma per l’innovazione industriale con un gruppo di System Integrator riconosciuti da Omron come leader nell’applicazione e implementazione della Omron Automation Technology nei principali settori industriali.

Gli Omron Solution Partner sono la chiave per lo sviluppo verticale dei sistemi di automazione per gli utenti finali e per i costruttori di macchine.

Grazie al supporto dei suoi Solution Partner, Omron amplia così il concetto di “innovative-Automation!”, il proprio approccio per linee di produzione flessibili del futuro che permette di portare a un nuovo livello l’evoluzione del controllo, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel settore IT e l’armonia tra uomo e macchina. Questo approccio flessibile consente anche di integrare le soluzioni Omron in diversi ambiti industriali e di mercato.

I primi sette Solution Partner sono specializzati in soluzioni per i settori chiave di Omron quali quello automobilistico, alimentare e farmaceutico:

• Alfacod Srl, azienda specializzata in sistemi di identificazione automatica e data capture: sistemi di stampa di etichette, Wi-Fi enterprise, RFID, soluzioni di tracciabilità e di magazzino e tanto altro. Nella sede di San Lazzaro di Savena (BO) ha creato un “Experience Center” di 320 mq nel quale sono presenti tutte le tecnologie abilitanti dell’Industry 4.0: Ultra-Wide band per geolocalizzazione, varchi RFID, robot collaborativi mobile, sistemi di Print & Apply, sistemi di visione, verificatori di barcode, il fior fiore del mobile computing, sistemi di label management e persino il “negozio digitale”, totalmente basato su tecnologia RFID.Alfacod ha realizzato una soluzione di stampa e verifica in tempo reale sulla linea di produzione di uno dei maggiori player del settore beverage utilizzando le soluzioni Omron HAWK MV4000 in abbinamento al software AutoVISION

• Meridionale Impianti Spa, azienda specializzata nel settore dei semiconduttori e settori ad alta tecnologia caratterizzati da ciclo continuo, dell’efficienza energetica e delle rinnovabili, della building automation e delle smart cities, con soluzioni e dispositivi IoT, con Omron ha realizzato una interessante applicazione di sviluppo di due flotte di 8 robot mobili nell’ambito della produzione di componentistica elettronica di dispositivi allo stato solido e moduli fotovoltaici.

ll progetti è stato sviluppato con l’idea di consentire il trasferimento automatico dei wafer tra i diversi edifici all’interno della stessa area tra i diversi FAB di produzione e diversi livelli/piani del medesimo opificio industriale; tutto integrato con il MES proprietario dei siti cosi’ da avere una programmazione dinamica, efficace ed efficiente del routing, dispaccing e buffering dei materiali.

• MediaSoft Srl, azienda specializzata in realizzazione di macchine automatiche, isole robotizzate, controllo qualità con sistemi di visione, con le soluzioni Omron ha realizzato applicazioni per l’ispezione la tracciabilità ed il controllo qualità per un’importante multinazionale del settore cosmetico/chimico, installando diversi sistemi di visione che analizzano sia il flacone che l’etichetta, il tutto ad alta velocità;

• Todeschini Mario Srl, azienda che offre servizi di ingegneria integrati per la ricerca, il progetto e lo sviluppo di macchine, sistemi meccanici, sistemi robotizzati e automazioni, insieme ad Omron ha realizzato simulatori dinamici con interazione umana e complessi sistemi Hardware in the Loop, basati su macchine a cinematiche parallele e appositamente sviluppati per applicazioni Adas/AD, dove è richiesta un’attenzione particolare per la progettazione meccanica ottimale, il dimensionamento dell’attuatore e lo sviluppo dell’architettura di controllo, affinché possano rispondere alle esigenze specifiche dell’ambito automotive; Todeschini Mario Srl è anche uno dei maggiori player nelle soluzioni di motion control evoluto di Omron basate su piattaforma PMac;

• Bluengineering srl, società di engineering operante nell’area del controllo del processo produttivo e del packaging. E’ specializzata nei processi di trasporto e stoccaggio delle polveri, nei sistemi di dosaggi batch e continui di polveri e liquidi, e nei processi tintometrici con tecnologie a secco e ad umido. Si occupa di data base management, raccolta e consuntivazione delle produzioni. Utilizzando la piattaforma Omron NJ, NX ed NY ha realizzato diverse automazioni per la produzione delle piastrelle ceramiche nei maggiori gruppi industriali del settore.

• LCS Group si occupa della progettazione, della realizzazione, della manutenzione e del rinnovamento di sistemi integrati hardware e software per logistica interna, automazione industriale e smistamento e riconciliazione bagagli. Con le soluzioni Omron ha realizzato un sistema di material handling utilizzando una flotta di 7 robot mobili LD60 operanti 24/24, in grado di gestire un flusso di 6.000 missioni di trasporto al giorno;

• FM Vision, specializzata in macchine di ispezione automatica con sistemi di visione artificiale negli impianti food, beverage e pharma, con particolare rilievo nello sviluppo di macchine complete per l’ispezione di contenitori vuoti in vetro, e del packaging del prodotto finito per settore Alimentare e Pharma,ha una consolidata esperienza nell’installazione di Omron mobile robot LD. Ha realizzato un sistema di material handling nel settore del cosmetic and pharma con una flotta di 5 robot mobili LD operanti 24/24. L’impianto gestisce l’intero processo dall’inserimento dall’ordine alla gestione delle ricette fino ad all’immagazzinamento.

“Le esperienze dei System Integrator Partner dimostrano come le soluzioni Omron siano adatte a molteplici utilizzi. Proprio grazie all’approccio flessibile, le nostre soluzioni consentono di trasformare in realtà gli scenari di evoluzione conseguenti l’approccio Industria 4.0. Grazie anche ad una combinazione tra soluzioni di automazione e robotica, Omron supporta i produttori a raggiungere risultati di eccellenza, perfezionando la collaborazione tra esseri umani e robot, e sfruttando sempre più le possibilità offerte dall’Artificial Intelligence” ha dichiarato Luca Fraticelli, Omron Solution Partner Manager.