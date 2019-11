Nuovo sito web per DKC GROUP

www.dkceurope.com è online con un’interfaccia user friendly ed elegante

Il Gruppo DKC, specialista nella progettazione e realizzazione di prodotti, componenti e sistemi destinati a professionisti e installatori specializzati di impianti elettrici e dell’automazione industriale, rinnova la propria immagine e annuncia il restyling del proprio sito web.

Progettato per una comunicazione che accompagni gli utenti web alla scoperta di DKC in chiave più moderna e funzionale, il nuovo sito risulta fresco, intuitivo, immediato e accattivante. L’obiettivo è quello di ottenere l’informazione ricercata nel più breve tempo possibile riducendo il numero dei click per raggiungerla.

La funzione di ricerca dei prodotti è stata resa più rapida e intuitiva grazie alla categorizzazione della gamma secondo due impostazioni distinte ravvisabili già nelle rispettive due sezioni presenti nella Homepage. In particolare, la navigazione che ruota intorno all’offerta DKC può essere avviata sia per macro aree tematiche, corrispondenti ai diversi campi di applicazione dei prodotti, come Installazione di apparati elettrici, soluzioni per l’Automazione Industriale e per la Distribuzione Elettrica, sia per appartenenza alle singole linee produttive dell’azienda.

Il nuovo sito è stato realizzato mettendo in luce anche i servizi offerti da DKC per i propri clienti, da sempre al centro della Mission dell’azienda, come la richiesta di assistenza tecnica, la possibilità di richiedere in tempo reale tutte le istruzioni di montaggio, l’opportunità di accedere ai modelli 3D Cadenas per le linee RamBlock e Cosmec, strumento che apre innumerevoli scenari di progettazione personalizzabile in pochissimi click e inoltre, di scegliere, comporre, mediante il Configuratore, l’armadio Grafi della linea Conchiglia secondo le proprie esigenze.