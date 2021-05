MPS Monitor, azienda che sviluppa e distribuisce la piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione, annuncia la sua partecipazione al pluripremiato programma PartnerConnect di Zebra.

Zebra Technologies è in prima linea nell’innovazione del business grazie a soluzioni e a partner in grado di offrire vantaggi concreti in termini di prestazioni.

MPS Monitor fornisce una soluzione completa e avanzata per la gestione del parco stampanti. La semplicità d’uso, l’affidabilità del flusso di dati, la sicurezza e la flessibilità della piattaforma la rendono la scelta ottimale per i dealer che gestiscono stampanti Zebra presso i propri clienti e vogliono migliorare il livello di servizio, riducendo al contempo i costi.

Servizio di monitoraggio gratis per 6 mesi sulle stampanti Zebra

MPS Monitor entra quindi a far parte del programma PartnerConnect considerando l’ampio portafoglio di stampanti termiche Zebra presenti sul mercato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessandro Cirelli, Chief Technology Officer di MPS Monitor: «MPS Monitor supporta il rilevamento e la raccolta dei dati delle stampanti Zebra. I dealer possono attivare la nostra soluzione sulla propria base installata di stampanti Zebra attraverso una specifica opzione del portale. Inoltre, per promuovere la gestione dei dispositivi Zebra nel sistema, il servizio di monitoraggio di queste stampanti sarà gratuito per i prossimi 6 mesi. Fino alla fine di ottobre 2021, i dealer potranno quindi aggiungere un numero illimitato di stampanti Zebra al sistema, senza alcun addebito».

Il programma PartnerConnect di Zebra è progettato per sviluppare il meglio dell’ecosistema di canale inclusivo di Zebra, rispondendo alle esigenze di distributori, solution partner, fornitori di software indipendenti (ISV) e dealer. Il programma fornisce loro opportunità di crescita e dà loro la possibilità di rispondere nella maniera migliore alle esigenze dei clienti e del mercato.

Partecipando a PartnerConnect, MPS Monitor ottiene l’accesso a un portafoglio innovativo di tecnologie per stampanti, oltre a poter disporre di formazione, marketing, vendita e di vantaggi tecnici.