Prysmian Group: “massima qualità per le infrastrutture in fibra ottica per la banda larga”

Prysmian Group, Sponsor a FT-ETNO Summit 2019, continua a investire nell’innovazione di prodotto per coprire la crescente domanda di banda larga

Prysmian Group, specialista nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, richiamerà l’attenzione sull’importanza dell’infrastruttura di rete oggi in occasione dell’FT-ETNO Summit 2019. Il Vicepresidente Esecutivo della BU Telecom del Gruppo, Philippe Vanhille, esporrà la sua visione per un futuro di successo nel settore delle telecomunicazioni, intervenendo a Bruxelles a FT-ETNO Summit, l’evento di punta sulle politiche telecom.

Pensare a lungo termine

Condividendo il palco con i CEO dei principali operatori telefonici e con politici europei, Vanhille esporrà la sua visione sulle esigenze delle future reti a banda larga, sottolineando l’importanza di adottare una visione a lungo termine per poter costruire un’infrastruttura che duri per 20-30 anni, quindi affidabile, senza interruzioni nei servizi e con una latenza molto bassa.

“Al giorno d’oggi c’è una reale preoccupazione per la qualità dei componenti passivi della rete, ma non se ne parla abbastanza”, spiega Philippe Vanhille. “Gli operatori telefonici sono ormai consapevoli dell’importanza di costruire una rete in fibra ottica affidabile e robusta, in grado di durare per molti anni e di supportare le future richieste di capacità digitale ancora non definite”.

Un’infrastruttura passiva di alta qualità ridurrà nel lungo termine i costi operativi per la manutenzione e l’aggiornamento della rete, proteggendo operatori e utenti dall rischio di potenziali interruzioni del servizio.

Il piano di Prysmian

Per questa ragione, Prysmian Group sta investendo da molti anni nel miglioramento della propria capacità produttiva e nell’innovazione di prodotto, per poter offrire prodotti sempre più robusti, più facili da installare e di diametro ridotto, così da poter proporre la giusta soluzione al giusto prezzo, e aiutare i propri clienti a ridurre i costi di installazione.

“Prysmian Group è un’azienda globale con una forte presenza in Europa, che garantisce una lunga e solida esperienza nella produzione di fibra e cavi ottici per una vasta gamma di applicazioni” continua Philippe Vanhille. “Con sette centri di sviluppo e ricerca, Prysmian Group è il più grande produttore di cavi al mondo, ed in particolare in Europa. L’alto livello di esperienza tecnica ci permette di rispondere velocemente a nuove richieste e di offrire ai nostri clienti soluzioni su misura di elevata qualità, dando così grande impulso per le future reti di telecomunicazioni.”