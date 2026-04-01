RAEE Professionali: presentati i risultati dello studio Exceed

È stato presentato all’Excelsior Hotel Gallia di Milano lo Studio “Programma Exceed: strategie ed efficienza a disposizione di Produttori e Reti”, promosso e realizzato da Erion Professional, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Professionali.

Obiettivo dello Studio è stato analizzare il potenziale di una gestione strutturata dei RAEE Professionali, ovvero i rifiuti elettronici derivanti da attività commerciali, industriali e istituzionali, che oggi rappresentano una leva strategica ancora parzialmente inespressa per l’economia circolare.

Dallo Studio emerge che l’applicazione del modello Exceed, sviluppato per rendere più efficiente, tracciabile e conforme la gestione dei RAEE lungo tutta la filiera B2B, ha consentito nel 2025 il corretto riciclo di circa 2.585 tonnellate di RAEE Printing, come grandi stampanti da ufficio, e oltre 455 tonnellate di RAEE Clima, tra cui condizionatori, pompe di calore e chiller.

Questi risultati hanno generato benefici ambientali significativi: oltre 6.000 tonnellate di CO₂ equivalente evitate – pari alle emissioni prodotte da un’auto che percorre 859 giri intorno all’equatore – e un risparmio energetico superiore a 10.5 milioni di kWh, corrispondente al consumo annuo di circa 239.000 lampadine LED, o ai consumi domestici medi di 3.700 famiglie.

I dati evidenziano il valore di un modello organizzato e standardizzato come Exceed, che consente di superare la frammentazione operativa tipica dei RAEE Professionali, garantendo maggiore controllo, tracciabilità e semplicità lungo l’intera filiera, grazie al coinvolgimento diretto di Produttori, Installatori e Rivenditori.

Nonostante questi risultati, il quadro nazionale resta distante dagli obiettivi europei. L’Italia, infatti, è ancora lontana dal target di raccolta del 65% previsto dalla normativa comunitaria e oggi intercetta attraverso i sistemi ufficiali dei Produttori circa 500.000 tonnellate di RAEE, ovvero solo 30% dell’immesso sul mercato. Di queste circa il 31% è rappresentato dai RAEE Professionali. Una situazione legata anche alla gestione ancora non strutturata del fine vita dei RAEE Professionali, che comporta criticità in termini di conformità, qualità del trattamento e tracciabilità dei flussi.

Proprio per questo, lo Studio ha stimato i benefici potenziali derivanti da un aumento dell’intercettazione nei settori Clima e Printing. Se si raggiungessero i target europei di raccolta, si potrebbe arrivare a evitare oltre 112.000 tonnellate di CO₂, corrispondenti alle emissioni prodotte da un’auto che percorre 15.568 giri intorno all’equatore. Si avrebbe inoltre un risparmio di oltre 70 milioni di kWh di energia pari al consumo di 1.6 milioni di lampadine led accese per 365 giorni, moltiplicando in modo significativo l’impatto positivo già oggi generato dal programma.

“Lo Studio conferma il potenziale strategico dei RAEE Professionali, sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello economico. Il programma Exceed nasce proprio con questo obiettivo: trasformare tale potenziale in risultati concreti, attraverso un approccio proattivo che permetta di incrementare la raccolta dei rifiuti elettronici generati da aziende, uffici e istituzioni” – dichiara Walter Rebosio, Direttore Generale di Erion Professional. – “La valorizzazione di questi flussi consente di riciclare importanti materie prime e, quindi, di contenere gli impatti ambientali legati a nuove estrazioni contribuendo a una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo. È attraverso un impegno condiviso tra produttori, distribuzione e utilizzatori che la responsabilità ambientale può diventare un fattore di crescita.”

Nel corso dell’evento sono intervenuti: Walter Rebosio, Direttore Generale di Erion Professional; Danilo Bonato, Direttore Sviluppo Strategico e Relazioni Istituzionali di Erion; Simonetta Cota e Francesca Rampinelli, del Team SDI di Erion; Raffaele Lupoli, Direttore di EconomiaCircolare.com; Enzo Ferloni, Product Regulatory and Compliance Manager Mitsubishi Electric Europe B.V.; Marcello Acquaviva, Presidente di Assoit; Eva Maschietto, Avvocata e founder di EMLEX; Roberto Nocera, Presidente Ucimac.

È stata poi presentata “RAEE in azienda: il rifiuto che diventa valore”, la nuova guida operativa sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) Professionali realizzata da EconomiaCircolare.com in collaborazione con Erion Professional e disponibile gratuitamente sul sito del magazine online.