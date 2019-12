Sonepar inaugura un competence center nel suo punto vendita a Milano

Sonepar Italia ha presentato il nuovo “Era Smart Center” dedicato all’innovazione, a disposizione di architetti, progettisti e installatori



È a disposizione di architetti, progettisti e installatori che desiderano specializzarsi il nuovo “ERA Smart Center” inaugurato da Sonepar Italia presso il suo punto vendita di Milano, in via del Ghisallo.

Si tratta di uno spazio di circa 300 metri quadrati, disposto su due piani, dedicato alle tecnologie più innovative in tema Iot e Smart Building. Da qui il nome di ERA Smart Center (ERA è acronimo di Evolution & Research Area), all’interno del quale architetti, progettisti e installatori elettrici specializzati potranno trovare il loro habitat ideale.

L’ERA Smart Center, infatti, è un luogo polifunzionale che cambia assetto in funzione dell’attività organizzata all’interno. In questi spazi i professionisti del settore potranno seguire corsi e workshop, conseguire certificazioni, prendere spunto dall’innovazione, testare e creare sistemi integrati con l’aiuto dei tecnici specializzati delle divisioni Building Automation, Lighting e Rinnovabili & HVAC del punto vendita di Sonepar Italia.

Nelle sale sono disponibili diverse ambientazioni dove è possibile effettuare prove tecniche, studiare i vari sistemi di integrazione e testare diverse tecnologie e reti di comunicazione in grado di connettere e governare prodotti, come porte e serrature, e macchinari, come pompe di calore e sistemi di accumulo. È inoltre possibile gestire il funzionamento delle colonnine elettriche installate all’esterno e connettere impianti audio, di illuminazione, di videosorveglianza di un intero edificio, potenzialmente anche di un intero quartiere.

Come riferito in una nota ufficiale da Sergio Novello, Ad e Presidente di Sonepar Italia: «Il nuovo ERA Smart Center di Sonepar Italia nasce a Milano come un experience digital center con l’obiettivo di appassionare i nostri clienti verso queste nuove tecnologie che, spesso, non vengono proposte agli utenti finali semplicemente perché poco conosciute, e rappresenta la risposta evoluta al semplice concetto di showroom, ormai probabilmente superato. Per realizzare questi spazi abbiamo coinvolto 25 aziende partner che offrono prodotti e soluzioni per la Smart Home. Contiamo di generare un flusso importante di visite per le attività che organizzeremo durante l’anno. Stiamo investendo per stimolare la digitalizzazione, partendo dalla formazione delle competenze dei nostri clienti».

Secondo Alberto Biundo, responsabile dello Smart Center e Business Development Manager IOT (BAC) di Sonepar Italia: «Generando visite ed esperienze immersive in questi spazi puntiamo ad aumentare la confidenza degli operatori del settore verso queste tecnologie, stimolandone la diffusione».

Sempre in una nota ufficiale, l’azienda fa sapere che i competence center di Sonepar Italia sono strutture di consulenza tecnica, in cui sono in forza specialisti di settore, dove è possibile effettuare test, programmare soluzioni d’integrazione per impianti di automazione industriali e residenziali e dove vengono inoltre organizzati corsi di formazione per clienti e dipendenti, spesso in collaborazione con i tecnici referenti della aziende produttrici nonché fornitori di Sonepar Italia. I competence center sono distribuiti in tutta Italia (Padova, Bergamo, Milano, Prato, Firenze, Roma Magliana, Latina, Napoli e Bari) e sono attivi sui territori con l’obiettivo di aumentare il livello di servizio offerto e affrontare problematiche specifiche che necessitano di ulteriore approfondimento tecnico.