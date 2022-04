Pexip presenta Pexip Engage

Pexip, lo specialista europeo nel settore della videoconferenza, ha lanciato Pexip Engage, un’innovativa applicazione per la gestione della relazione con i clienti. Dopo l’acquisizione di Skedify, avvenuta nel novembre 2021, un team di sviluppo congiunto ha lavorato per integrare la tecnologia software di Skedify con quella video di Pexip, creando un’applicazione che accorpa la funzione di customer engagement con il videoconferencing, consentendo alle aziende di creare relazioni più strette con i propri clienti.

Sempre di più, le aziende hanno la necessità di passare senza soluzione di continuità da un’esperienza cliente digitale a interazioni commerciali altamente personalizzate, in modo da ridurre i costi di acquisizione e di migliorare la produttività. La calendarizzazione degli appuntamenti sta quindi diventando sempre più importante e Pexip Engage fornisce uno strumento integrato di gestione degli appuntamenti in video che consentono al personale di front office di incontrare i clienti sulla loro piattaforma preferita nel momento più opportuno.

Le aziende di settori quali il retail di lusso, i servizi finanziari e le risorse umane, stanno digitalizzando servizi che tradizionalmente venivano erogati di persona e in presenza, e sono costantemente alla ricerca di strumenti che soddisfino sia le aspettative dei clienti sia quelle dei team commerciali. Con Pexip Engage, le aziende possono gestire l’intera relazione con il cliente, dalla pianificazione dell’incontro, all’interazione diretta in video, fino alle informazioni dettagliate post-incontro e report sulla prestazione.

“La relazione con i clienti tramite video ha permesso a Pexip di entrare nel vivace mercato delle applicazioni di customer relation, che ha un potenziale stimato di 1,5 miliardi di dollari”, ha affermato Fabio Sambrotta, Regional Sales Manager per l’Italia di Pexip. “Grazie alle innovazioni offerte da Pexip Engage stiamo già costruendo un gran numero di opportunità in questo settore, arricchendo l’esperienza dei clienti grazie ai vantaggi del videoconferencing. Molte delle organizzazioni che sono già nostre clienti per il videoconferencing stanno esplorando le nuove opportunità derivanti dal Customer Engagement”.

Le aspettative dei clienti sono cambiate e vediamo che le aziende sono alla ricerca di un’interfaccia di ingaggio dei clienti e di calendarizzazione degli appuntamenti integrata con funzioni di videoconferencing di alta qualità. Grazie a queste due funzioni integrate senza soluzione di continuità, Pexip Engage offre un’esperienza d’uso che promette di rivoluzionare le relazioni delle aziende con i loro clienti.