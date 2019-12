Cresce con Aviat Networks l’offerta a listino di Aikom Technology

Per il distributore una nuova importante partnership per le comunicazioni radio a microonde ad alta capacità

Aikom Technology ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo di distribuzione con Aviat Networks, produttore statunitense di radio a microonde ad alta capacità per la connettività wireless broadband.

Le soluzioni e i prodotti a marchio Aviat (linea WTM e-band e multi-band) che Aikom Technology inserisce in portafoglio servono a creare link point-to-point (punto-punto) microwave ad alta capacità per le frequenze 6-42 GHz e 80 GHz.

Nello specifico, la piattaforma WTM di Aviat fornisce, con un form factor fra i più compatti sul mercato, la più alta capacità trasmissiva ed è ideale non solo per i WISP (Wireless Internet Service Provider) ma anche per tutti gli operatori Telco e i System Integrator che pongono le loro radici nel mondo radio: si tratta infatti di prodotti dalle performance eccellenti per sviluppare progetti al servizio di agenzie governative ed aziende private che operano localmente o worldwide.

La tecnologia microwave ad alta capacità consente di creare un collegamento tra due punti fissi, con un’ottima qualità e affidabilità del segnale, un più facile deployment e un minor costo per chilometri. Si tratta di una tecnologia di trasmissione broadband radio ideale per supportare l’esplosione della crescita di servizi dati incentrati sull’IP e multi-gigabit.

Come riferito in una nota ufficiale da Hadi Choueiry, channel sales manager Aviat: «Abbiamo scelto Aikom Technology come partner con l’obiettivo di servire al meglio il mercato WISP con le nostre soluzioni PTP a microonde all’avanguardia. Aikom Technology ha una lunga esperienza nella connettività wireless broadband e porta un forte valore aggiunto ai clienti, grazie alla eccezionale competenza tecnica ed esperienza commerciale».

A sua volta Aikom conferma l’obiettivo di voler offrire ai partner del mondo TelCo apparati a microonde con altissime prestazioni e stabilità indiscussa, inseribili ovunque si richieda il trasporto dati in modalità wireless in banda singola o multiband (gli apparati a microonde AVIAT sono in grado di trasportare fino a 20 GBps in varie versioni di frequenza).