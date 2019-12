Finanziamento e leasing: HP amplia la proposta

HP Integrated Financial Solutions ha annunciato di aver ampliato le soluzioni di finanziamento e leasing per partner di canale e clienti

Attraverso un accordo di collaborazione estesa con HPE Financial Services (HPEFS) e un nuovo programma strategico con la società finanziaria globale DLL Group (DLL), HP ha annunciato di aver ampliato le soluzioni di finanziamento e leasing per partner di canale e clienti.

Obiettivo: accelerare e migliorare l’esperienza di finanziamento per i propri referenti offrendo opzioni di leasing competitivo che aiuteranno a creare opportunità di ricavi ricorrenti per i partner, ma anche la possibilità di combinare i prodotti e massimizzare le opportunità di vendita.

Come riferito in una nota ufficiale da Deborah Baker, Head of Worldwide Leasing and Financing, HP: «Man mano che diventiamo più competitivi nel passaggio a un modello orientato ai servizi, il finanziamento risulta in cima alle nostre priorità. Più innovative, infatti, sono le nostre soluzioni di pagamento, maggiore è la probabilità di sostenere nuove attività dei partner e massimizzare le opportunità di aggiornamento dei clienti».

In particolare, passando a un modello di finanziamento multi-vendor con HPEFS e DLL, HP Integrated Financial Solutions aiuterà i partner di canale a garantire entrate ricorrenti dalla propria base clienti e offrirà opzioni di pagamento più competitive con un conseguente maggiore livello di coinvolgimento degli stessi.

In tal senso, HP ha in previsione di estendere il modello multi-vendor nel corso del 2020 con l’aggiunta di nuovi partner finanziari locali e regionali per garantire la copertura dei Paesi nei mercati emergenti.