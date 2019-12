ESET sceglie Allnet.Italia

L’accordo, già attivo da novembre 2019, prevede l’inserimento dell’intera gamma di soluzioni ESET in portfolio Allnet.Italia, per arruolare partner a valore specializzati nella sicurezza

ESET, fornitore di prodotti di cybersecurity, ha siglato una partnership strategica con Allnet.Italia, distributore a valore aggiunto specializzato in soluzioni innovative nell’informatica e nelle telecomunicazioni, per potenziare la spinta delle soluzioni per la sicurezza degli endpoint verso le aziende sull’intero territorio italiano.

Nata nel 2000 a Bologna Allnet.Italia negli anni si è costantemente evoluta e oggi è diventata un punto di riferimento nel panorama ICT. Allnet.Italia è un distributore ad alto valore aggiunto che oltre all’ampia offerta di prodotti, offre una serie di servizi utili alla crescita e all’evoluzione del business verso le nuove frontiere dell’IT.

L’azienda opera esclusivamente in maniera indiretta tramite system integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati nell’intero territorio italiano e nelle nazioni limitrofe. Fornisce soluzioni ICT complete per le piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione, il settore bancario e quello industriale.

La partnership

La gamma delle soluzioni di ESET consente di arricchire la divisione Security di Allnet.Italia, ad oggi basata principalmente sui prodotti di Sophos e Fortinet, e rafforza la chiara volontà del distributore nel diventare attore principale nella spinta di soluzioni che possano tenere le piccole e medie imprese al sicuro dai più aggressivi e sofisticati attacchi informatici.

“Questo accordo è il primo passo della nuova strategia commerciale implementata da ESET in Italia. La collaborazione con Allnet.Italia, azienda focalizzata sul mercato medium/small business e con caratteristiche complementari a quelle del nostro attuale distributore, ci consentirà di ridurre al minimo la sovrapposizione fra i nostri distributori e di portare le soluzioni ESET ad un ‘pubblico’ sempre più ampio – sottolinea Stefano Rossini, Distribution Manager di ESET Italia -. In Allnet.Italia ho incontrato una struttura dinamica e innovativa, con ottime competenze tecniche e iniziative di marketing estremamente mirate, grazie alla consolidata esperienza acquisita negli anni sulle aziende e alla presenza commerciale garantita sull’intero territorio.”

“Nell’ambito della trasformazione digitale, le soluzioni di sicurezza informatica ricoprono un ruolo sempre più rilevante e siamo orgogliosi di aver siglato questa importante partnership con ESET, uno dei maggiori produttori europei di software per la sicurezza degli endpoint” evidenzia Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia. “ESET dispone di un set di prodotti all’avanguardia con un perfetto equilibrio tra velocità, rilevamento e usabilità e siamo certi di poter offrire al maggior numero di nostri clienti le migliori soluzioni per consentire alle imprese di respingere gli attacchi mirati, proteggersi dal phishing e rilevare anche le minacce più persistenti, assicurando al tempo stesso elevati standard qualitativi.”

Focus sulla formazione

Dal punto di vista della formazione, ESET ha già programmato alcune sessioni per la certificazione tecnica e commerciale degli specialisti di Allnet.Italia, che si terranno entro la fine di gennaio 2020, per assicurare le competenze necessarie a sviluppare demo e POC (Proof of Concept) presso le aziende.

Entro la fine di febbraio si svolgerà invece a Bologna il primo grande evento di presentazione dell’intero portfolio ESET indirizzato a partner e system integrator del distributore già attivi sul territorio, per offrire loro gli strumenti più innovativi utili ad implementare i progetti di sicurezza nelle imprese italiane.